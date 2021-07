Variante Delta: decenas de contagios y aislados y posibilidad de circulación comunitaria

El infectólogo Javier Farina consideró este viernes queen el país e hizo hincapié en la necesidad de mantener los cuidados,"Era algo que esperábamos que no pase, al menos no con esta magnitud, tan rápido. La mejor medida para controlar esta situación era el aislamiento de los pasajeros y luego su testeo. Pero sabemos que hay gente que no lo ha cumplido y lleva a estas situaciones con una variante que es mucho más contagiosa e incluso puede generar cuadros más graves", dijo Farina, jefe de Infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC, a Radio Nacional.Por este motivo, advirtió que "ya seguramente estemos hablando de circulación comunitaria". Sobre la variante Delta dijo que: "Tiene al menos 1.000 veces más carga viral que otras variantes".En el caso del pasajero que vino desde Perú a Córdoba y no cumplió el aislamiento, ya se tuvieron que aislar a más de 190 personas, pero es probable que el nexoepidemiológico se haya descontrolado. Es que ya suman 17 los casos positivos de la variante Delta y se esperan más resultados Al respecto la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, manifestó que son 17 los casos positivos de coronavirus de la variante Delta y más de 180 los aislados por contactos estrechos en esa provincia.Asimismo dijo que se están realizando testeos y sanitización en la comunidad educativa de las cuatro escuelas involucradas, además de rastreos en entornos de las personas aisladas, y sostuvo queE insistió con la necesidad de la inmunización de la primera dosis, al afirmar que en esta nueva variante que ingresó a Córdoba se demostró queo porque ya tuvieron Covid-19, y por lo tanto ya tenían anticuerpos.Por otra parte, el Ministerio de Salud deinformó mediante twitter que dispuso el testeo de, informó por twitter el Ministerio de Educación cordobés, a través del hastag #ClasesEnCórdoba. Mientras que en otro tuit, se informó que "en virtud de la información de público conocimiento en relación al caso de la variante Delta, en la ciudad de Córdoba, se activó el protocolo de prevención en 2 escuelas estatales, 1 privada y 1 municipal. #ClasesEnCórdoba".Con respecto al caso confirmado Salteño, desde el Ministerio de Salud de la Provincia confirmaron que si bien esta persona que ingresada desde Europa fue debidamente testeada con resultado negativo, y luego al manifestar síntomas y realizársele un PCR dio positivo. En ese lapso. Por esta razón, unas 20 personas fueron aisladas.El Dr. Juan José Esteban dijo esta mañana en comunicación radial, que desde su área están preocupados y ocupados de esta situación.expresó el funcionario.En cuanto a la efectividad de las vacunas contra esta variante las vacunas siguen siendo efectivas y es muy importante vacunarse para disminuir el impacto pero según los diversos estudios trascendidos sobre las inoculantes de los diferentes laboratorios ha sido comprobado que son levemente menos eficaces contra esa variante que contra las otras. Tal es el caso de muchos países, como Gran Bretaña, donde –bien avanzado el Plan de Vacunación- hubo fuertes rebrotes del virus que condujeron a un retroceso en las medidas restrictivas y de cuidado.