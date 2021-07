Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para habilitar el uso de armas Taser

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el legislador mendocino Luis Petri, presentaron este viernes un proyecto de ley para habilitar el uso de las armas Taser "según las condiciones y circunstancias" en las que "puedan ser utilizadas".

“De haber contado con las Taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán", señaló Petri, al defender la normativa que ingresó en el Congreso de la Nación.En diciembre de 2019, el Ministerio de Seguridad derogó el protocolo que habilitaba, impulsado por Patricia Bullrich. "Tanto las Fuerzas Federales, como las provinciales, deben estar dotadas de pistolas Taser, capacitado el personal policial y establecidos los protocolos para su correcto funcionamiento. No hay excusas para que ello no suceda”, remarcó el diputado radical.La iniciativa toma como base la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en el año 2019, pero además dispone, "a fin de eliminar cualquier tipo de controversia respecto de las mismas", indica que "sólo deberán utilizarse exclusivamente en situaciones en que hubiera estado justificado el empleo de una fuerza mayor o letal y siempre que no produjere un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”.Así se prohbiría el uso de las Taser contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos y en otros supuestos que no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación.“Es imprescindible aprobar dicha normativa para tener que dejar de lamentar hechos graves, sea por la utilización de armas de fuego o desistir del uso de la misma, dotando al personal de las fuerzas de seguridad de una alternativa intermedia que, de manera proporcional y racional, sea idónea para repeler una agresión, defender la vida de terceros o evitar la comisión de un delito”, concluyó Petri, quien sumó a la iniciativa el respaldo de los diputados Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Álvaro de Lamadrid, Julio Sahad, Pablo Torello, Adriana Ruarte y Francisco Sanchez.La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió que las armas Taser "no son adecuadas para las persona con sus capacidades mentales alteradas", al ser consultada por el accionar del policía bonaerense, Facundo Amendolara, quien disparó contra el exlíder de Tan Biónica, Santiago Moreno "Chano" Charpentier, el domingo pasado en la localidad de Exaltación de la Cruz."Cuando empezamos la gestión recibimos las 100 pistolas que había comprado Patricia Bullrich. Analizamos las pistolas y todo indica que no son adecuadas para las circunstancias en las que hay una persona con sus capacidades mentales alteradas", enfatizó la funcionaria en diálogo con Radio con Vos.