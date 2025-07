Debate en Diputados: la división opositora hace tambalear la sesión

Sectores de oposición al Gobierno nacional prepara un último esfuerzo para avanzar con proyectos que están pendientes en agenda, pero una intensa interna entre sus miembros genera incertidumbre sobre si la sesión podrá llevarse a cabo. Al momento, se disputan dos pedidos distintos para convocar el recinto y las reticencias de varios gobernadores dificultan el acuerdo.Democracia Para Siempre (DPS), liderada por Facundo Manes y Martín Lousteau, solicitó abrir la sesión a las 12 horas con un temario que incluye la declaración de emergencia en pediatría a nivel nacional y la garantía de funcionamiento del hospital Garrahan, un reclamo apoyado por casi todos los bloques, salvo La Libertad Avanza. El plan es despachar dictámenes en comisión para volver al pleno dentro de 15 días.Por su parte, Unión por la Patria (UP) pidió una convocatoria separada para las 14:30. Su temario busca derogar decretos clave del Gobierno, como los que delegaban facultades para disolver institutos culturales, intervenir sobre el Banco de Datos Genéticos o desregular la marina mercante. También pretende tratar reformas al régimen penal tributario y la derogación del decreto 690/2020 sobre telecomunicaciones. Algunos legisladores de Encuentro Federal acompañan esta iniciativa.El reclamo por la emergencia pediátrica se transformó en símbolo de la disputa interna. Los residentes del Garrahan, preocupados por la falta de acuerdo, difundieron datos sobre la atención que brinda el hospital a pacientes de todo el país para presionar por una sesión que asegure recursos y funcionamiento.En ese sentido, existen dos dictámenes: uno de UP, EF y DPS que declara la emergencia por dos años, facilita compras directas y crea un fondo para guardias; y el otro de UCR y PRO que fija una emergencia de un año sin agilizar compras, y cuyos integrantes aún no confirmaron si darán quórum.En el centro de la disputa están los gobernadores, quienes juegan a dos puntas para negociar el reparto de fondos de ATN y del impuesto a los combustibles, aún sin consenso. El sector peronista exige una ley que garantice esa distribución, mientras que gobernadores alineados con La Libertad Avanza, incluyendo a radicales y partidos provinciales, prefieren negociar directamente con Milei.Esta dinámica se traduce en incertidumbre en la Cámara baja. Desde DPS temen la ausencia de legisladores vinculados a gobernadores como Gustavo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero de Chaco y Carlos Sadir de Jujuy; mientras que en Encuentro Federal desconfían de los alfiles de Ignacio Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.El desafío más urgente es lograr que las diferencias se superen y que la sesión se lleve a cabo. Para ello, la oposición asegura que algunos "tienen que ceder" para no dilatar el tratamiento de la emergencia pediátrica y la cuestión universitaria, ambas cuestiones como puntos de encuentro.