Variante Delta: CABA estudia dos posibles casos de transmisión comunitaria

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires analiza junto a la cartera nacional dos posibles casos de coronavirus con la variante Delta producto de contagios por medio de transmisión comunitaria, luego de que no se pudiera establecer un nexo epidemiológico con viajantes que hayan arribado del exterior.

El escenario sanitario se da en medio de las medidas preventivas aplicadas por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) con los cupos de ingresos al país y la ola de positivos confirmados en la provincias de Córdoba y Salta, luego de que los afectados hayan roto el aislamiento obligatorio."Resuelta esta investigación podrá determinarse si existe circulación comunitaria en la Ciudad",advirtieron desde la cartera conducida por Fernán Quirós.Este jueves el diario estadounidense The Washington Post difundió un documento interno de los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos (CDC), según en el cuál alertan por la mutación de Sars-Cov-2 "Delta" al señalar que "sería tan contagiosa como la varicela" e incluso "más severa en los no vacunados", en comparación a las variantes conocidas de coronavirus."Los países que tienen circulación predominante de variante Delta con cobertura de vacunación alta y con esquemas completos, tienen un aumento del número de casos, pero ello no se traduce en internaciones ni en muertes. El Reino Unido nunca superó los 100 muertos por día cuando antes tenían 2.000 y eso es por la vacuna", enfatizó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa.Este viernes se reportaron 13.483 nuevos contagios y 474 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que deja un saldo de 4.919.408 positivos y 105.586 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en el país.La ocupación de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se mantienen con la tendencia en baja: 53,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 55,3% a nivel nacional.En tanto, el Monitor Público de Vacunación informó 31.471.074 aplicaciones de vacunas contra el Covid 19: 24.754.641 ya cuenta con una dosis y 6.716.433 completaron el esquema de inmunización.