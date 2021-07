Variante Delta: Qué provincia reportó casos positivos y cuáles son las características de la enfermedad

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó este viernes la detección de 22 contagios de coronavirus con la variante Delta con nexo epidemiológico, casos que se suman a los reportados en Salta, Córdoba y la investigación que lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires por posible transmisión comunitaria.

Gran parte del trabajo para retrasar la circulación comunitaria de la variante #Delta se debe a los controles exhaustivos que realizamos en conjunto con @Migraciones_AR. En @BAProvincia tenemos 22 casos confirmados y todos con nexo a personas viajeras.@SaludBAP pic.twitter.com/fzKQqq5P2M — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 30, 2021

"Gran parte del trabajo para retrasar la circulación comunitaria de la variante Delta se debe a los controles exhaustivos que realizamos en conjunto con Migraciones. En la Provincia tenemos 22 casos confirmados y todos con nexo a personas viajeras", señaló el funcionario en redes sociales.De acuerdo al reporte oficial, todos los casos positivos adquirieron la cepa mutante detectada por primera vez en India a través del contacto con un turista argentino o viajante que arribó del exterior.En tanto, la administración porteña notificó dos afectados con la variante Delta sin nexo epidemiológico, lo cuál abre la puerta a que se inaugure la transmisión comunitaria en el país."La jurisdicción está realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen de la cadena de transmisión. De confirmarse la ausencia de nexo epidemiológico, constituirían los primeros casos no relacionados con viajeros en el país y esto se produce tres meses después de haber detectado en Argentina el primer caso de variante Delta en un viajero", señaló la cartera conducida por Carla Vizzotti.Por su parte, Salta aisló a 36 personas luego de que un viajero, tambien con la cepa mutante, haya incumplido la cuarentena preventiva: se detectaron 8 casos positivos del grupo confinado."El hombre que regresó a la provincia había arribado en la primera quincena de julio en vuelo procedente de Madrid. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza, un test de antígenos le dio negativo. Luego se trasladó a Salta y se fue a su casa. Debía realizarse un segundo test al séptimo día desde su regreso al país para recién salir del aislamiento. Entre el tercer y el cuarto día desde su ingreso, empezó a tener síntomas. Para entonces ya había estado en contacto con personas de su entorno familiar y laboral", repasó el portal ElTriibuno.comFinalmente la cuarta jurisdicción y con el operativo más grande aplicado hasta el momento por la variante Delta es Córdoba, con más de 800 personas que se encuentran bajo aislamiento preventivo, informó el Ministerio de Salud local.Las alarmas se encendieron luego de que se identificara el primer contagio con la cepa denominada "B" en un cordobés proveniente de Perú que violó la cuarentena obligatoria. Hasta el momento se contabilizan un total de 17 casos positivos con esta variante y cinco detenidos.Identificada por primera vez en India en octubre del año 2020 y designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de preocupación (VOC) en mayo 2021, esta cepa se convirtió en uno de los linajes prevalentes en varios países.En las muestras secuenciadas en las últimas 4 semanas se muestra un escenario de "preocupación" que excede el 75% en países como Australia, Bangladesh, Botswana, China, Dinamarca, India, Indonesia, Israel, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido.La variante Delta fue descripta como de mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario: un análisis basado en proporciones calculadas sobre los datos globales el número reproductivo efectivo señaló que es 55% (IC 95 43-68%) mayor que para la cepa Alpha y 97% (IC95 76-117%) superior en relación a otras no VOC y no VOI.