El Frente de Todos tuvo su primer encuentro de campaña: salida económica de la pandemia y perspectivas de futuro

El Frente de Todos tuvo su primera reunión integral de campaña de cara a las elecciones legislativas de este 2021. El sábado se desarrolló un encuentro en el Complejo Cultural C que fue utilizado por el espacio en las elecciones 2019, dónde se hicieron presentes los 35 candidatos a diputados por la Provincia y los 13 postulantes por la Ciudad de Buenos AIres.El eje de la charla se centró en un punto clave del discurso de la campaña:La charla estuvo marcada por los 3 que llevarán la campaña: Santiago Cafiero, Mariano Recalde y Juan Courel, quien tuvo la estrategia a cargo en 2019.Según publicó la periodista Rosario Ayerdi en diario Perfil, la novedad principal que se llevaron los candidatos ayer por la mañana tuvo que ver con dejar de subir a Macri al ring de la campaña.escucharon los candidatos.“Tenemos que salir hacia adelante con futuro y no con pasado, al que la gente ya le dijo que no”, remarcaron desde el escenario quienes comandarán la campaña. Así con una exitosa campaña de vacunación en marcha y profundizándose con las segundas dosis, la campaña tiene que estar en soluciones económicas y perspectivas positivas a futuro tras tanta tristeza en estos meses.remarcaron a Perfil desde Rosada.Si bien el eje será hablar de los síntomas de la recuperación, agregan que "la diferencia con el broteverdismo de Marcos Peña es que ya estamos viendo mejores niveles de reactivación y estas mejoras son reales,"Van a ir a un Congreso para votar leyes como las que se votaron hasta ahora y tuvieron que ver con la mejora de la calidad de vida”, comentó en off una fuente del kirchnerismo a Perfil. Así la línea de trabajo debe ser difundir las leyes que apuntaron a mejoras económicas y a alivios impositivos, parte de la agenda que necesitará reforzar el nuevo Congreso.agrega.En el evento del sábado donde se pidió que no se tomen imágenes ni se graven videos,El Presidente dividirá la campaña entre el interior del país y actos en la provincia en donde estarán enfocados la vicepresidenta (en el Conurbano), Massa (con un discurso a la clase media), Kicillof (mirando el interior) y Máximo Kirchner (para hablarle a la militancia).