Llega Ahora 30: qué productos se puede comprar y cuánto es la tasa de intereses

el Gobierno nacional lanza hoy la ampliación del programa Ahora 12, título del plan vigente de venta de productos a tasa subsidiada en hasta 18 cuotas, para que toda la población pueda adquirir bienes también en 24 y 30 cuotas

En el caso de la ampliación de la cantidad de meses de financiamiento, se conoció que lo permitido para las 24 cuotas es de 30,33% total de intereses y en el caso de 30 cuotas, 40,18% total

Con el objetivo de continuar dando incentivos a la recuperación de la economía cuando la situación sanitaria muestra mejores índices y avanza la vacunación,El relanzamiento del Ahora 12 para pasar a serincluye más rubros para aumentar la oferta de productos, con un acto que se llevará a cabo desde las 11.30 en el Parque Industrial de Cañuelas y estará encabezado por el presidentede manera virtual.La oferta de productos disponibles en el programa será ampliada en conjunto con mayores líneas de financiación para la compra de productos con plazos más extensos para que los consumidores puedan renovar o adquirir equipamiento para el hogar.El acto se realizará en la empresa Visuar, La Martona 1010 en el Parque Industrial de Cañuelas, situado sobre la Autovía Ruta Provincial 6 Km 96,7, y será encabezado en forma virtual por Fernández, quien cumple con su aislamiento luego de regresar de Perú, donde participó de la asunción del presidente Pedro Castillo.En el lugar estarán presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estará acompañado por los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; los precandidatos a diputados nacionales del oficialismo por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; y el ministro bonaerense, Augusto Costa, entre otros funcionarios nacionales, jefes comunales, empresarios y dirigentes gremiales.La Resolución 753/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dispone la extensión hasta el próximo 31 de enero de "la vigencia del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado 'AHORA 12´" creado en septiembre de 2014.Además, con la incorporación del nuevo plazo de 24 y 30 cuotas, según lo dispuesto por esta Resolución, se podrán comprar distintos artículos de la denominada Línea Blanca.Hasta ahora•Aires acondicionados•Climatizadores de aire y/o ventilación•Lavavajillas•Lavarropas•Secarropas•Cocinas•Hornos y anafes•Calefactores y estufas•Termotanques y calefones•Heladeras, congeladores y freezers-Línea Blanca. Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.-Materiales y Herramientas para la Construcción. Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo.-Muebles. Comprende todos los muebles para el hogar.-Bicicletas. Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.-Colchones. 