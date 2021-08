Arranca la vacunación para adolescentes con comorbilidades de entre 12 y 17 años

El Consejo Federal de Salud (Cofesa) habilitó desde este martes el inicio de la vacunación contra el coronavirus (Covid 19) para adolescentes de entre 12 a 17 años con comorbilidades.

La medida que impactará en más de 900.000 mil jóvenes incluidos en esta franja, se llevará adelante con parte de los 3,5 millones de fármacos de Moderna donados por el gobierno de Estados Unidos."Hoy comienzan a distribuirse en todas las jurisdicciones del país 901.040 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos, para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones priorizadas, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio", anunció el ente conducido por la ministra Carla Vizzotti, el 28 de julio pasado.Según informó la cartera sanitaria, ya se avanzó con la asignación de turnos tras el operativo de traslado, de tal forma que quienes presenten "condiciones priorizadas" iniciarán el esquema de inmunización.• Diabetes tipo 1 o 2.• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.• Personas con tuberculosis activa.• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.• Síndrome de Down.• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.El Ministerio de Salud informó este lunes 11.183 nuevos contagios de coronavirus (Covid 19) y 274 muertes, lo que deja un saldo de 4.947.030 positivos y 106.045 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.La ocupación de las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se ubica a nivel país en 53,7% mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene en 52,2%.Ya son casi 1000 las personas aisladas en Córdoba por la detección de la variante Delta en un ciudadano proveniente de Perú, que no respetó la cuartentena obligatoria."El paciente fue asistido el día sábado, estaba en uno de los hoteles asignados para los pacientes controlados que deben estar en cuarentena, y fue trasladado al hospital, donde se le detectó un cuadro de insuficiencia respiratoria, con neumonía bilateral", detalló el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, en diálogo con AM 550 Colonia.