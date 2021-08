Rodríguez Simón, el jefe de la Mesa Judicial, era el encargado de velar los negocios de los Macri

Fabián Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina en el Uruguay, empieza a tomar dimensión pública no sólo por ser el jefe de mesa de operaciones para perseguir opositores sino que también se destapa su principal objetivo: cuidar el patrimonio y los negocios de Mauricio Macri mientras era presidente.Ahora se conoció que "Pepín" tenía en su haber un "poder general judicial y para gestiones administrativas" --hasta ahora desconocido y al que accedió Página/12--El documento fechado del 12 de abril de 2016, apenas unos días después de las primeras filtraciones de los Panamá Papers, que dejaron a la vista la vinculación de la familia Macri con dos sociedades off shore, Fleg Trading LTD, con sede en Bahamas, y Kagemusha S.A, con sede en Panamá.o que implica que se habría llegado a una sentencia en forma fraudulenta.Así por orden de Macri,actuando ya sea en forma individual, conjunta, alternada o indistintamente", por ejemplo, "intervenir en juicios". ¿Cómo? ", ejecución de sentencia, y la perención de instancia, promover el concurso a quiebra de los deudores."La vida y fortuna de Macri quedaban, así, en manos de Rodríguez Simón, el todavía parlamentario del Mercosur que enfrenta un proceso de expulsión del cuerpo. Pepín compartía estudio con Felipe Rodolfo Llerena. Muchísima información en manos de ambos, además de posibilidades de hacer acrobacias judiciales,l. Luego inició una "acción declarativa" que buscaba que quedara establecido en una sentencia que su padre lo había puesto en Fleg Trading y Kagemusha sin su consentimiento y que él no se había enterado jamás.El juez Andrés Fraga hizo todo a favor del entonces presidente. Su sentencia, dictada el 20 de septiembre de 2017 fue enviada, aún antes de ser notificada, al juzgado penal donde tramitaba una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.La sentencia del juez Fraga declaraba que "Mauricio Macri no fue socio, ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd; no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia; aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd para el que fue designado por Francisco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar". En el caso de Kagemusha S.A. decía que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri, ni realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácitamente tal designación; no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha S.A., ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad; y, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución".Para Macri y su apoderado Pepín, además, e. La Cámara Federal dijo que lavado no había y mandó las actuaciones al fuero penal económico, donde queda una línea de investigación casi residual sobre Gianfranco Macri, por la omisión de declarar una cuenta en Suiza desde donde se habían movido más de 5 millones de dólares.Franco Macri, además, tenía 86 años y no estaba bien de salud. Ni siquiera apeló la sentencia que supuestamente era en su contra.Cuando l. Además, el organismo señaló documentos muy precisos donde aparecían Franco, Mauricio y Mariano Macri como directores de Fleg Trading Ltd en 1998 y la constancia de la designación de Franco, Mauricio y Gianfranco como presidente, vice y secretario respectivamente de Kagemusha.El objetivo del juicio por cosa juzgada írrita es derribar la sentencia del juez Fraga.Una camarista civil, Marcela Pérez Pardo,A la jueza después le intentaron promover juicio político, igual que a sus compañeros de sala, con la excusa de que habían respaldado al Instituto Patria en un reclamo de datos de la IGJ de entonces.Prófugo en el Uruguay a la espera de una decisión gubrnamental, Pepín lleva consigo mucha información, en especial sobre los negocios y el patrimonio de Mauricio Macri. Los negocios de la famiglia también fueron potestad de la Mesa Judicial, un esquema de poder que pensó ser perdurable en el tiempo pero que no contó con el freno del voto popular que terminó sacándolos en primera vuelta.