Segundas dosis: Cómo son los cronogramas en la Ciudad y en la Provincia para combinar dosis

Elbonaerense mandó el viernes 350.000 turnos para personas que recibieron laprincipalmente a principios de abril y casi no hubo personas que optaran por esperar el esquema homólogo. En simultáneo el Ministerio de Salud porteño envió 155.000 mails para conocer la opinión de quienes están esperando dosis 2 de82.000 contestaron que sí combinarán vacunas. Las citaciones empezaron a llegar el viernes mismo.A esto se agrega que en la madrugada del domingo está saliendo un nuevo vuelo dea Moscú y se supone que traerá unas 600.000 dosis, como mínimo. También el lunes o martes, el Instituto Gamaleya aprobaría algo más de un millón de dosis de Sputnik V, segundo componente, terminado en el Laboratorio Richmond. En paralelo, en la semana que se inicia este lunes se seguirá vacunando a adolescentes con enfermedades previas y aplicando segundas dosis deEs que casi no se entregan ya primeras dosis en tanto de los mayores de 50 años ya se vacunó el 89,4% de los argentinos. En la totalidad de los mayores de edad, o sea por encima de 18 años, ya recibieron su primera dosis nada menos que el 78%. Todo indica que se podrá avanzar hasta cerca de un 90%, algo que está muy por encima de casi todos los países del mundo. Por lo tanto, todo está concentrado en la dosis 2 y, en especial, en quienes están más atrasados que son los que recibieron la dosis 1 de Sputnik en abril.Así las cosasenvió el viernes 350.000 turnos para los que aceptaron combinar la dosis 2 de Sputnik ya sea con Moderna o con Oxford/AstraZeneca. A esto se agregarán 500.000 turnos más que se enviarán el lunes.La vacunación será miércoles, jueves y viernes. Mientras que laestá mandando 150.000 turnos para los que aceptan combinar. La vacunación ya empezó el viernes mismo y continuará hasta el miércoles. El ministerio a cargo de Fernán Quirós utiliza sólo la vacuna norteamericana de Moderna como segundo componente.Tantocomo Quirós esperan que esta semana les lleguen Sputnik del segundo componente. En efecto, el avión de Aerolíneas que sale en la madrugada del domingo traerá una cantidad importante, posiblemente más de 600.000. La realidad es que de Moscú no venía un avión desde el 12 de julio, o sea que se cumplirá casi un mes. Pero lo que sí envió el Instituto Gamaleya y eles sustancia activa para terminar aquí el segundo componente. Se espera para el lunes o martes la autorización de un millón de dosis ya terminadas por el Laboratorio Richmond en la Argentina. Ni bien se reciban esas vacunas -posiblemente el miércoles- se citará a quienes no quisieron combinar, empezando por los vacunados a principios de abril y los que tienen enfermedades previas.Mientras la aplicación de las dosis 2 de Sinopharm y Oxford/AstraZeneca avanza normalmente y se cumplen los plazos de 21 días en el caso de la vacuna china y cerca de 60 para Oxford/AstraZeneca. Durante la semana que arranca este lunes, en concreto el miércoles 11, empiezan a llegar desde China otros ocho millones de dosis de Sinopharm. Gran parte se utilizará para aplicar el segundo componente a los que recibieron Sinopharm en julio. En los próximos días saldrán nuevos turnos para completar la vacunación tanto de Sinopharm como de Oxford/AstraZeneca.