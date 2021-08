El Gobierno lanzará una batería de medidas económicas

La idea endurante la semana que viene y el comienzo de la siguiente es hacer un "shock de anuncios", principalmente vinculados a medidas económicas para las clases medias y medias bajas, y para el sector joven, uno de los más perjudicados por la pandemia. Sumado a esto, el martes asumirá al frente del Ministerio de Desarrollo Social Juan Zabaleta y probablemente lo haga junto al nuevo ministro de Defensa, de quién todavía no se conoce su nombre."La vida que queremos", la leyenda delpara la campaña. Hablar del futuro, en tanto, es el principal lineamiento de la estrategia de comunicación que fueron diseñando durante los últimos tres meses de reuniones entre los equipos de las distintas tribus del Frente de Todos. En tanto la situación sanitaria parece entrar en un momento de mayor merma y de disminución del riesgo por los altos niveles de vacunación de la población con al menos una dosis.Es por eso que desde el Gobierno, la semana pasada, tomaron la decisión de cambiar los parámetros del DNU que establece las medidas de cuidado: ya no se mira la cantidad de casos, sino el nivel de ocupación de las camas UTI y de internaciones por covid. Esta fue una propuesta que la ministra de Salud,llevó al Presidente luego de conversar con su par del Reino Unido y hacer política sanitaria comparada. Al contar con un gran porcentaje de población vacunada con al menos la primera dosis lo que se logró es la reducción de las muertes y las hospitalizaciones, y al mismo tiempo el Gobierno está trabajando en acelerar la aplicación de segundas dosis, lo que permitirá bajar el nivel de contagios.En línea con los planteos que vienen haciendo desde el Gobierno Nacional la “doble crisis” que encaró la gestión de, con un mejor panorama desde lo sanitario, la segunda preocupación de los argentinos es todo aquello vinculado a las cuestiones económicas. Por eso los anuncios de gestión que se realizarán de aquí al 18 de agosto estarán vinculados a este tema y seguirán en línea con los que se hicieron las semanas anteriores: la modificación del impuesto a las ganancias, el relanzamiento del programa, el bono a los jubilados y el reconocimiento de aportes jubilatorios por tareas de cuidado, entre otros.La semana que comienza, adelantan desde Casa Rosada, será "la semana de las juventudes", en el marco de la cuál se lanzarán políticas dirigidas a ese sector. Una de ellas es el Argentina Programa dirigido a jóvenes programadores; el jueves el jefe de Gabinete,junto a la ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad,darán una charla sobre nuevos derechos y el viernes el ministro de Economía,, realizará un encuentro con jóvenes en Tecnópolis.El martes y miércoles serán días importantes. El martes a las 16 asumirá Zabaleta. El acto se atrasó ya que el Presidente pudo reunirse con él recién el jueves de la semana pasada y el lunes el Concejo Deliberante de Hurlingham le dará su licencia a la intendencia. Aún queda la incógnita de qué sucederá en Defensa, donde todavía no se conoció el nombre del reemplazante de Agustín Rossi. Es posible que la definición se tome en las próximas horas y que ambos ministros asuman el mismo día. El miércoles, en tanto, el Gobierno hará un anuncio muy importante: se trata de un crédito a tasa cero para monotributistas, de hasta 150 mil pesos.En cuanto a políticas económicas dirigidas a los sectores sociales más bajos, desde el Gobierno destacan que se llegarán a más de 4 millones de chicos con la reforzada Tarjeta Alimentar y que también se aumentó el Salario Mínimo Vital y Móvil, que está enganchado a los planes sociales. Es decir, un programa como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, --que equivale a medio salario mínimo-- aumentó y adelantaron que en septiembre se volverá a juntar el consejo para seguir discutiendo el tema.