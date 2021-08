La OMS inicia ensayos con tres medicamentos contra la covid-19 y participa la Argentina

La(OMS) anunció este miércoles el inicio de ensayos con tres nuevos posibles tratamientos para cuadros graves de covid. Del estudio participan 600 hospitales de países todo el mundo, entre ellos Argentina. Se trata de la segunda etapa del ensayo, que en su primera etapa no logró resultados positivos con la hidroxicloroquina, el remdesivir, el interferón y los antirretrovirales lopinavir y ritonavir.Se usarán losutilizado hasta ahora en casos de malaria;que se usa en algunos tipos de cáncer; e, prescripto para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico. Las drogas fueron seleccionadas por un panel independiente de expertos,, señaló la organización con sede en Ginebra.Con estos fármacos se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos tras probar en pacientes cuatro tratamientos: la hidroxicloroquina (creada inicialmente contra la malaria), el antiviral remdesivir, el interferón o losLa OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de esos cuatro tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID-19 o el número de personas que requerían ventilación.En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anticovid, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce como efectivos por ahora sólo dos tratamientos para los casos graves: la, un corticoesteroide, y la utilización de antagonistas de interleucina-6. Mientras el primero es de fácil acceso en todo el mundo, por el bajo precio de la dexametasona, laes un tratamiento de alto coste que la propia OMS advirtió que no estaría al alcance de la mayoría de los pacientes en países en desarrollo.: producido por el laboratorio Ipca, actualmente se usa para tratar la malaria. Se administrará a pacientes con covid por vía intravenosa durante 7 días, utilizando la dosis estándar recomendada para el tratamiento de la malaria grave. El artesunato es un derivado de la artemisinina, un fármaco antipalúdico extraído de la hierba Artemisia annua. La artemisinina y sus derivados se utilizaron ampliamente en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades parasitarias durante más de 30 años.: producido por Novartis, se usa para tratar ciertos tipos de cánceres. Se administrará por vía oral, una vez al día, durante 14 días. La dosis utilizada es la dosis de mantenimiento estándar que reciben los pacientes con neoplasias hematológicas durante períodos prolongados. Los datos clínicos experimentales y preliminares sugieren que imatinib revierte el daño pulmonar.producido por Johnson & Johnson, se usa para tratar enfermedades del sistema inmunológico. Se administrará por vía intravenosa como una dosis única. La dosis utilizada es la dosis estándar que reciben los pacientes con enfermedad de Crohn durante períodos prolongados. Infliximab es un inhibidor de TNF alfa. Los biológicos anti-TNF fueron aprobados para el tratamiento de ciertas afecciones inflamatorias autoinmunes durante más de 20 años.La OMS hará el relevamiento en. La Argentina participará del ensayo, aunque todavía no se oficializó qué centros médicos estarán involucrados. Los países participantes son: Albania, Argentina, Bahamas, Bangladesh, Bélice, Bolivia, Botswana, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Etiopía, Finlandia, Georgia, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, Malí, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, Sierra Leona, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Zimbabwue.