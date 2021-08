Cristina Kirchner nombró a Marcela Tinayre y Mirtha Legrand vuelve a la TV: ¿Qué hará Juana Viale?

tres noticias relacionadas a Mirtha Legrand, su familia y Cristina Kichner: la diva anunció que vuelve a conducir uno de sus programas el próximo mes, su nieta Juana Viale viaja a Francia y hay incertidumbre acerca de su función a la vuelta, y a la vez vicepresidenta de la Nación habló de las reflexiones de la integrante de la generación intermedia, Marcela Tinayre, desde París por la pandemia

"Lo que me impactó es que su sorpresa era genuina, de una persona con alto poder adquisitivo, mundana y le sorprende ver que en Francia pasa lo mismo que acá. Esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático que dicen que 'lo que pasó acá no pasó en ningún lado'. No será hora de que paren un cambio, muchachas y muchachos, con todo el derecho que hay para disentir, pero no a mentir, engañar"

En sólo una jornada se conocieronLegrand oficializó que regresa a la televisión mediante declaraciones en una entrevista reciente. Allí aseguró queOcurre que, a la vez, Juana Viale viajará pronto a Francia para acompañar a su hija, Ámbar de Benedictis, en el comienzo de una carrera universitaria en ese país europeo, por lo que la duda en los ciclos de El Trece tiene que ver con cuándo ocurrirán ambas cosas, ya que además la nieta actualmente conduce dos programas y Mirtha dijo que volverá sólo a uno.Medios especializados en espectáculos aportaron que Viale grabó algunos programas antes de lo previsto para poder viajar a la capital francesa en las próximas semanas y poder acompañar a su hija. La aún adolescente estudió en el Liceo Francés Jean Mermoz, al igual que su madre, y de esa manera habla a la perfección el idioma utilizado en ese país.Ámbar comenzaría una carrera de cine en una reconocida escuela de arte francesa y se hospedaría en la casa que tiene la familia Tinayre en París, donde actualmente se encuentra Marcela de vacaciones. Quizá la hija de Mirtha acudió al lugar para organizar la llegada de su nieta a la ciudad donde podría llegar a vivir muchos años, hasta recibirse.Los programas de los días 14, 15, 21 y 22 de agosto serán grabados con anterioridad por Juana Viale para, de ese modo, acompañar a su hija en sus primeros días en París.El regreso de Mirtha a su programa se dará en el mismo mes en que su bisnieta comenzará su carrera universitaria y las especulaciones sobre la vuelta o no vuelta de Juana no cesan., expresó Legrand en diálogo con Primicias Ya.La hija de la diva recientemente también se pronunció al respecto y dejó en claro que considera que su madre está preparada para regresar: “Yo creo que mamá está lista para volver, está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha por la pandemia, sino por una decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”.Justamente, la vicepresidentamencionó hoy, en un acto desde Lomas de Zamora, a la hija de Mirtha Legrand. "Hoy antes de venir para acá leí en el diario Clarín -el evangelio de la oposición- un interesante reportaje a la hija de una presentadora que almuerza en la televisión. Marcela Tinayre, desde París en Radio La Red, que hablaba del fenómeno Messi, que todos todos hemos seguido en la televisión y del que estamos muy orgullosos de que un argentino despierte todo eso en la gente", empezó la ex mandataria.Respecto a eso, por la llegada de Messi, mencionó la facturación que se reactivó en un país con negocios fundidos en un contexto de pandemia. “Es un país muy poderoso Francia, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diario. Exigen barbijos, crisis económica, locales vacíos. Yo viví muchos años acá y nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden las mismas cosas que en Argentina. (Tinayre) quería comprar una gorra del PSG y los precios son altísimos”, citó Cristina.Y explicó: