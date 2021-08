Anses aumenta los beneficios por el Programa Hogar: cómo inscribirse para tener el subsidio

La(Anses), confirmó la ampliación de la cobertura delde laque subsidia parte del costo de la garrafa de gas.Así lo anunció la directora ejecutiva de la Anses,junto al ministro de economía,durante un acto del que también participó el secretario de Energía,y el director nacional de Desarrollo Tecnológico y Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Energía,El programa impulsado por laestá dirigido a las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas. A su vez, también alcanza a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado.En agosto, el programa benefició a 2.837.063 de hogares, con una inversión de 1.994 millones de pesos, que subsidió parte del costo de 5.899.973 garrafas. En lo que respecta a lo transcurrido de 2021, la cantidad de garrafas subsidiadas fueron 25.004.872, lo que comprendió una transferencia de recursos por un total de 9.607 millones de pesos por parte del Estado Nacional.Para personas:-Ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre.-Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Anses.-Se considerarán los ingresos del grupo familiar y se tomará aquel de mayor ingreso, el cual no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.-Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.-Si la vivienda se encuentra en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Partido de Patagones, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.Para entidades de bien público:-Estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).-El Programa Hogar para Entidades de Bien Público no es compatible con el Programa Hogar para personas. Si se es beneficiario de este programa, deberás consignar los datos de una persona que no lo sea.El trámite puede hacerse desde internet, con computadora o el celular, así:1. Ingresás en Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social.2. Verificás que tus datos personales estén actualizados.3. En la columna izquierda, hacés click en el menú Programas > Tarifa Social.4. Solicitá la tarifa social para Programa Hogar y seguí los pasos del sistema.5. Una vez finalizado el trámite, recibís un correo electrónico con la constancia de solicitud.¿Cuándo cobro el Programa Hogar?DNI terminado en 0: lunes 9 de agostoDNI terminado en 1: martes 10 de agostoDNI terminado en 2: miércoles 11 de agostoDNI terminado en 3: jueves 12 de agostoDNI terminado en 4: viernes 13 de agostoDNI terminado en 5: martes 17 de agostoDNI terminado en 6: miércoles 18 de agostoDNI terminado en 7: jueves 19 de agostoDNI terminado en 8: viernes 20 de agostoDNI terminado en 9: lunes 23 de agosto