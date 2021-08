La Provincia denunció a Maru Botana por incumplir con el aislamiento obligatorio tras volver de viaje

Según la ley de la provincia de Buenos Aires dispuesta desde el 1 de julio, todos aquellos ciudadanos bonaerenses que regresen al país desde el extranjero deberán cumplir una cuarentena de cuatro días en un hotel para recién luego pasar otros tres días de aislamiento en sus domicilios particulares. Tanto los gastos de hospedaje, como comida y traslado, corren por cuenta de los viajeros.

fue multada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por realizar la cuarentena en su domicilio y no en un hotel – como lo indica la ley provincial – luego de su viaje a Francia. El Gobernador bonaerense,le labró un acta por el que la cocinera podría llegar a pagar una multa de 4.300.000 pesos por no cumplir con los protocolos de aislamiento tras regresar del exterior junto a su familia.Maru Botana, cuyo regreso inicial a Argentina estaba previsto para el 7 de agosto, tuvo que permanecer tres días más en Lyon, Francia, luego de que su vuelo fuera suspendido a causa de la medida entonces vigente que solo permitía el ingreso de determinado número de viajeros al país.Tras reprogramar el viaje, la cocinera y su familia no fueron notificados en el aeropuerto de Ezeiza sobre la nueva ley bonaerense vigente y decidieron cumplir la cuarentena en su casa.