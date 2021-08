La foto de Olivos: en redes, recuerdan numerosos incumplimientos de Juntos por el Cambio a la cuarentena

La imagen del presidente Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez en su festeo de cumpleaños junto a varias personas en Julio de 2020 en la Quinta de Olivos, diversos mensajes salieron a la vista en las redes sociales recordando los incumplimientos a la cuarentena por parte de la oposición, entre ellos el propio Mauricio Macri.

Justo para la misma época de la famosa foto en Olivos, Mauricio Macri realizó un viaje a Paraguay cuyos motivos nunca pudo explicar y donde el ex presidente Cartes lo recibió y lo abrazó sin barbijo ni distancia social. Pero no fue lo único. Abro hilo sobre #MacrismoHipócrita pic.twitter.com/lf3UWZfhdr — Todo Negativo 👎🏽 (@TodoNegativo) August 13, 2021

“Justo para la misma época de la famosa foto en Olivos, Mauricio Macri realizó un viaje a Paraguay cuyos motivos nunca pudo explicar y donde el ex presidente Cartes lo recibió y lo abrazó sin barbijo ni distancia social. Pero no fue lo único”, dice una cuenta de Twitter.Esta mañana El jefe de Gabinete hizo una autocrítica al sostener que el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez "fue un evento social" que "no debería haber ocurrido", pero advirtió sobre el "oportunismo político" opositor de "los que se opusieron a las medidas de cuidado".