Carrió negó haber denunciado "envenenamiento" por la vacuna Sputnik V y culpó a La Cámpora por el "cambio de carátula"

(R)La fundadora de la Coalición Cívica (CC) y referente de Juntos, Elisa Carrió, negó este viernes el impulso de una denuncia por "envenenamiento" contra el presidente Alberto Fernández y el exministro de Salud, Ginés González García por la adquisición de la vacuna Sputnik V y acusó a La Cámpora de "haber cambiado la carátula"."Está mal caratulada la causa. Nosotros dijimos que todavía no tenía (las vacunas) las autorizaciones. Entonces, en la figura del Código Penal, está desde el que pudiera causar un daño, y efectivamente para mayores de 60, recién fue aprobada el 20 de enero, por eso ahí los primeros vacunados son ellos", señaló la exdiputada nacional en diálogo con TN.Carrió presentó una denuncia por "envenenamiento" a fines de 2020 junto con los legisladores de la CC, Mariana Stilman, Mónica Frade y Juan Manuel López, donde también incluyeron a la actual titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti."Lo que nosotros dijimos es que no estaba autorizada para mayores de 60 años y tampoco por ninguna institución mundial, por eso la gente no puede viajar con la Sputnik todavía a Europa", amplió la líder opositora.En esta línea, responsabilizó a la agrupación dirigida por el diputado Máximo Kirchner de haber alterado la nomenclatura de la causa judicial."Seguro la palabra envenenamiento la habrá puesto alguno de La Cámpora que trabaja en la Cámara Federal, pero la figura es un artículo del Código Penal, que ahora me enteré bien como era", concluyó.El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó el 22 de febrero pasado la desestimación por "inexistencia de delito" la denuncia presentada por Elisa Carrió.“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el funcionario judicial en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.