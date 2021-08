Reglamentan la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El Gobierno nacional oficializó este viernes el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la atención postaborto, en el marco de la ley 27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020.

A través del decreto 516 publicado en el Boletín Oficial, se dio paso a los detalles del procedimiento estipulados en los tres artículos del anexo, al igual que el establecimiento del Ministerio de Salud como la autoridad a cargo de su aplicación."Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.610 – “Acceso a la Interrupción Voluntaria delEmbarazo y a la Atención postaborto”– que como ANEXO (IF-2021-69993393-APN-SAS#MS) forma parteintegrante del presente decreto", apunta la normativa firmada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti.Según se indica en el documento adjunto, la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo se deberá realizar en el "ejercicio del derecho a la confidencialidad" como también se establecen "las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado".Además, se dispone cómo se aplicará en el marco de "la situación de las personas con capacidad restringida" y se fijan cuáles serán "los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia".En la pauta de objeción de conciencia, se establece que "el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente", ya que "su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante".Otra de las obligaciones que establece la reglamentación es "el deber de confidencialidad" que debe cumplir "toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas" por la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo cual ningún profesional de la salud "podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa".