Interna: Los radicales salen de gira por el país y desafían al PRO en dos provincias claves

¡Bienvenido @GugaLusto -compañero de banca en el Senado- a #Córdoba, corazón de la resistencia anti K! pic.twitter.com/6HxVhdpJsT — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) August 17, 2021

Martín Lousteau y el precandidato de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz,para encontrarse con "otros espacios" y así ampliar la coalición opositora.Lousteau llegó a Córdobapara apoyar a su referente provincial Rodrigo De Loredo, que cerró una alianza con Juez. Ambos se postulan (junto a la actual senadora radical Laura Rodríguez Machado) por Cambiando Juntos,"Sin ninguna duda, confío que Rodrigo y Luis, dijo Lousteau en la primera actividad de campaña junto a Tetaz en el interior del país.Lousteu sabe que hay varias provincias para disputarle lugar al PRO más allá de la interna bonaerense donde Facundo Manes compite con Diego Santilli o su temporal acuerdo con Larreta para que Tetaz vaya de acompañante de María Eugenia Vidal.s sigue creciendo.", afirmó, además, agitando la interna de la coalición opositora.Por su parte Tetaz explicó su presencia en la provincia: "Me preguntan por qué vinimos a Córdoba; ¿cómo no vamos a venir a la tierra de la resistencia en la Argentina, la tierra del Cordobazo y de la Reforma Universitaria?", sentenció ."Hemos constituido en Córdoba la versión más fuerte de Cambiemos. Sabemos que a Cristina Kirchner no le va a gustar tener a Luis Juez en el Senado", subrayó de Loredo. "De acuerdo con lo previsto,