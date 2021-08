"No sabe sumar y restar: contundente respuesta de Fernanda Vallejos a Mauricio Macri por el FMI

le llegó una dura respuesta de la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos

Tras la entrevista televisiva, una vez más en el canal TN, del Grupo Clarín, en la quese dedicó a borrar todo pasaje de autocrítica posible, cargó contra el Gobierno nacional y prácticamente celebró la deuda que contrajo con elen 2018,, disparó la economista como réplica a las declaraciones del ex presidente, quien ayer negó responsabilidades por el endeudamiento de su gobierno con el Fondo.En primer lugar, Vallejos lo cruzó al detallar cómo desde “el primer desembolso del FMI hasta diciembre del año 2019 se fugaron, entre FAE y capitales especulativos, todo el préstamo del organismo y USD 6.000 millones más”, con lo cual además del brutal incremento de pasivos quedó expuesto que el dinero no se usó para infraestructura ni para pagar deuda anterior en su totalidad, como argumenta el líder PRO.Macri, ante el canal TN, sostuvo que "la primera mentira fundamental que baten es el crédito del FMI", organismo al que definió contrafácticamente como "el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países y por eso presta a una tasa más baja que cualquier Banco".Según él, el organismo que en aquel momento lideraba, a quien él definió como alguien de quien los argentinos "deben enamorarse", se desprende de su dinero "para ayudar a un país" que estaba "haciendo las cosas bien y cree que hay que apoyarlo, y ese era el caso de Argentina, no este rejunte que es el Grupo de Puebla", mezcló temas el ex mandatario.Vallejos no le tuvo piedad., lo cruzó y, acto seguido y en línea con el último discurso de la vicepresidentala diputada le puso números al endeudamiento macrista y la fuga de capitales que posibilitó., remarcó la legisladora. Y agregó:, puntualizó.El crédito que tomó el gobierno de la alianza Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, por USD 57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de USD44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo. Se concretó, además, en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.El propio organismo inició una investigación en cuyos preceptos reconoció que se violaron normas internas, como el monto superior a lo que se podía transferir al país y la ausencia de controles, entre otros, e incluso el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, advirtió que hubo ayuda de Estados Unidos para el endeudamiento con el FMI para sostener al ex mandatario. Vallejos había advertido cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina. Sobre Macri y sus funcionarios pesa una denuncia penal por esas irregularidades. A su vez, el dinero que el FMI le dio a Macri terminó siendo el doble de lo que Argentina podría haber recibido en términos convencionales de acuerdo a lo que las propias normas del Fondo indican para este tipo de programa (Stand By).