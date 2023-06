El director de Aduanas dijo que al FMI le vamos a pagar con los dólares que genere el Gasoducto

De cara a a los próximos meses, el director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, aseguró el rol que tendrá el Gasoducto Néstor Kirchner a la hora de “generar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que indicó que, tras la activación del 'swap' de divisas con China se autorizaron importaciones en yuanes equivalentes a US$ 2.170 millones.

Para Michel,En declaraciones a AM750, dijo que la generación de divisas –afirmó- permitirá “pagarle al Fondo y dejar de estar subsumidos como país a la política económica que quieren imponer desde afuera”.En función de esto, señaló que uno de los temas a considerar fue el “alivio” anticipado por Massa en el Impuesto a las Ganancias. Michel hizo referencia a las últimas medidas vinculadas con el tributo, incluyendo el incremento del mínimo no imponible a $ 506.000 brutos por mes en mayo último, y la exención del pago del impuesto en el aguinaldo para salarios inferiores a $ 880.000. La idea –señaló- es mantener un parámetro en el cual no más de un millón de trabajadores pague el impuesto y no volver a lo que llamó “extremo burdo”, en el cual “casi 2.360.000 trabajadores pagaban el impuesto a fines de 2019”.Dijo Michel: