Cristina: Los errores de gobiernos populares se exacerban mientras ocultan de manera descarada la entrega de un país

“Alberto se la pasa atajando penales en un partido que no se pudo jugar”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la entrega de viviendas en Avellaneda junto a Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Ferraresi, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En este marco, se refirió a la foto de Olivos durante la cuarentena y le pidió al presidente Alberto Fernández que no se enoje.indicó.“Comenzaba en el paísy una persecución judicial sin precedentes. ¿Dónde estaban cuando se perseguían a opositores sin juicio los que hablan de República? ¿Hoy me vienen a hablar de república los que conformaron mesas judiciales? Algunos prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país”, remarcó Cristina al expresar:También se refirió al escenario electoral actual y apuntó contra los candidatos de la oposición. “Muchos candidatos hablan de política como una película de cine continuado, como una película que cuando uno llega. ¿Quieren hablar de los últimos 20 años? Hablemos del 2001 y de la primera Alianza. Muchos de los que hablan mal de nosotros eran funcionarios del gobierno de la primera Alianza”, señaló.Y desafió:“Te digas kirchnerista o peronista, sabes por qué. Pero yo me pregunto aquellos que son macristas, ¿pueden dar razones? Muchas veces en su mayoría es el odio hacia el otro y esto debe cambiar en la república argentina. Debemos poder decir por qué queremos esto. El poder no se cuestiona así mismo, el poder cuestiona al pueblo en sus errores”, concluyó.