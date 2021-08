Clima: feroces incendios afectan las sierras de Córdoba y viento Zonda se mantiene en Mendoza

Un fuerte incendio forestal se detectó a partir de esta mañana en Valle de Calamuchita, donde trabajan tres aviones hidrantes y varias dotaciones de bomberos de seis cuarteles de la región

El viento Zonda se mantiene en altura, según informan medios mendocinos, y el fenómeno continúa generando atención en toda la ciudadanía ante los riesgos y consecuencias que siempre acarrea

Las zonas más afectadas son, localidad donde se realizaron evacuaciones preventivas.Tres aviones hidrantes y casi cien efectivos de bomberos de diferentes cuarteles de la región trabajan intensamente en el combate del fuego. Intentan evitar que las llamas se acerquen a las zonas más pobladas. Los operativos para controlar las llamas se dan en medio del calor extremo y los fuertes vientos que complican las tareas. Hacia las 15 de la tarde de este miércoles en Córdoba se registraban 32 grados de temperatura, que luego bajaron levemente.Las autoridades del gobierno provincial comunicaron que a los 87 bomberos que trabajan sobre el terreno en las tareas de extinción se suma un avión hidrante que opera desde el lago Los Molinos, dos de carga de agua terrestre que lo hacen desde la pista de Villa General Belgrano y un helicóptero. Además, participan efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de Defensa Civil provincial, de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, y de la Policía de Córdoba.El intendente de Potrero de Garay, Gerardo Martínez, indicó al medio Cadena 3 que hasta el momento serían “cerca de 80 vecinos” los que ya fueron evacuados por las autoridades, mientras que otros desalojaron sus viviendas por su cuenta.“Hace dos o tres horas tuvimos momentos complicados. Hemos evacuado a muchos vecinos. Se quemó mucha extensión en poco tiempo, da mucha pena”, dijo el mandatario municipal. No se desconocen las causas que originaron el fuego en ambos lugares.Sin embargo, desde el gobierno provincial advierten que “por la época de sequía y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses están en situación de incendios extremos” por lo que difundieron una serie de recomendaciones para la población: no quemar basura ni restos de poda; no tirar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en campos, bosques o zonas arboladas; si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagarlo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada; en caso de situación de riesgo, seguir las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo; pedir asistencia llamando al 101 (Policía) 100 (Bomberos) o 0800 888 38346 (FUEGO).Durante el fin de semana que terminó, el pronóstico anunciaba que el viento podría “bajar” al llano en el transcurso del miércoles. Y durante esta madrugada algunas zonas del Gran Mendoza se vieron afectadas por fuertes ráfagas.Asimismo, la alerta más crítica advertía que el Zonda impactaría con fuerza a la superficie después del mediodía y eso fue lo que sucedió: pasadas las 15 en las distintas zonas del Gran Mendoza las fuertes y cálidas ráfagas irrumpieron en la tranquilidad de la siesta mendocina.“Para el mediodía ya teníamos Zonda en la zona de la Laguna del Diamante (San Carlos), precordillera y algo leve en el piedemonte (Cerro Arco). En San Juan también había Zonda desde temprano, y a las 15:20 comenzó a sentirse en el Gran Mendoza”, destacó el meteorólogo Fernando Jara, según publicó losandes.com.ar.El especialista indicó además que la presencia del viento se extenderá hasta pasadas las 20 de este miércoles e, incluso, se mantendría en horas de la noche.