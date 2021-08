La candidata PRO Carolina Losada visitó una localidad de Santa Fe pero la confundió con un barrio de CABA

En Gobernador Crespo visitamos @TregarOk , donde una vez más las necesidades que se plantean son reglas claras, créditos y una reforma impositiva que impulse el desarrollo económico.#CambiemosConGanas#QueNoNosRobenLasGanas pic.twitter.com/GUOrKPRRYY — Carolina Losada (@carolinalosada) August 19, 2021

Las redes sociales son una ámbito de la crueldad que habitualmente no representa el humor social de las ciudadanías pero, sí, no deja pasar defectos u errores. Es el caso de lo que le ocurrió a Carolina Losada, la periodista militante que abandonó el oficio para volcarse a la política, que confundió una localidad de la provincia Santa Fe, a la que aspira a representar en el Congreso nacional, con un barrio porteño.Losada compartió un video en su cuenta de Twitter en el que aparece recorriendo una fábrica de productos lácteos. En el texto de la publicación original en lugar escribir la localidad de Gobernador Crespo, que está en Santa Fe, puso Villa Crespo, que es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vivía antes de ser candidata del macrismo.El tuit fue modificado rápidamente pero los usuarios lograron hacer captura del error. Es que la ex periodista viene de equivocarse seguido en las redes, y no se lo perdonan. Hace unas semanas quiso atacar a Cristina Kirchner con una foto que tuvo que borrar porque la criticaron hasta los trolls PRO.“Si vivís y votas en Bs As hace más de 20 años, está claro que recién ahora en campaña estás conociendo las localidades y tomando nota de las necesidades. Pero @TregarOk está en Gobernador Crespo prov de Santa Fe, no en Villa Crespo que es en Bs As”, le contestó, entre otros, Betina Inés Florito, diputada provincial del bloque Somos Vida de Santa Fe que expuso que si bien Losada nació y aspira a ser representante Santa Fe, vivió prácticamente toda su vida adulta en CABA.“Le tuvieron que avisar que corrija el tuit, que es una localidad de la Provincia no un barrio porteño”, comentó otro usuario.