Máximo Kirchner: "Sé que todo parece insuficiente ante tanto dolor, pero tengo la plena convicción de que Argentina va a salir adelante

De cara a los comicios del 12 de septiembre, el presidente del bloque oficialista en Diputados,, enfatizó la necesidad de “más diputados y senadores en el Congreso para dar peleas como la ley del Aporte Solidario y Extraordinario”, y sostuvo que Argentina no debe volver al modelo de país de Cambiemos porque “fracasó”.Al encabezar la presentación de los precandidatos a concejales en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, Kirchner aseguró que tienepero señaló queEn ese sentido, se refirió al slogan “La Argentina que queremos” del Frente de Todos: “Que Argentina quiero... una en donde tengamos soberanía, dónde cuando se produzca un evento similar al de la pandemia no tengamos que importar bienes. Una Argentina con más soberanía, la soberanía del trabajo y de la dignidad”."Cuando vemos las ganas, el trabajo, la obra pública que avanza, la construcción de viviendas, que empieza a circular la economía y a ponerse en valor el esfuerzo, son indicios y señales de esa Argentina que queremos", agregó.Por otra parte, apuntó contra los precandidatos de la oposición:Por último, pidió a quienes fueron capaces de decir que “la vacuna se vencía en el cuerpo de las personas” que destinen una parte de esa creatividad “en favor de la gente”. “Les pedimos, no que hablen bien del Gobierno o de Cristina, les pedimos que dejen de quebrar la autoestima de la gente ¡Es hora que asuman la responsabilidad que tienen! Les pedimos un cachito de humanidad, después la seguimos cuando pase la pandemia”, concluyó.En el acto también estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados,, los precandidatos a diputados nacionales,, el ministro del Interior,, entre otros.