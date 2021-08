el falso abogado y espía inorgánico de la gestión de Mauricio Macri, Marcelo D'Alessio, fue condenado a cuatro años de prisión -primera sentencia que recibe- por el intento de extorsión a Gabriel Traficante, empresario a quien le había exigido en 2016 una suma de dinero para que no quedara incriminado en una causa penal conocida como la “mafia de los contenedores”

Finalmente,La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal por el “caso Traficante”, que se investigó en los tribunales de Comodoro Py. No fue D’Alessio el único condenado: al fiscal de Mercedesle tocaron 3 años y 8 meses de cárcel y a los exagentes de la AFI, 2 años pero con cumplimiento en suspenso.Los jueces, integrantes del TOF 2, leyeron su veredicto pasadas las 12.30. Todavía no se conocieron los fundamentos, que tendrán publicidad el 20 de septiembre.En el caso del espía y falso abogado D’Alessio, lo condenaron a la pena de 4 años de prisión "por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa".La condena del fiscal Bidone fue similar: 3 años y 8 meses, por considerarlo partícipe necesario de la maniobra. A su vez, le decretaron la inhabilitación especial por el plazo de 4 años.Menos años le tocaron a los exagentes de la AFI, los espías orgánicos Barreiro y Álvarez. Estos recibieron la pena de 2 años de prisión, de cumplimiento en suspenso. Al primero, el TOF 2 lo consideró partícipe secundario del intento de extorsión. El segundo fue castigado por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional (era agente al momento de los hechos).D’Alessio hizo referencia explícita sin nombrarla a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, al fiscal Carlos Stornelli y al periodista de Clarín Daniel Santoro, quien estuvo procesado en este mismo caso pero luego se vio beneficiado con una resolución de la Cámara Federal porteña que le revocó la figura.El espía ilegal, que actualmente detenido y espera otras condenas, le dijo sin vueltas a los jueces del tribunal antes de la sentencia:La alusión fue evidentemente a Bullrich, quien cuando estalló el escándalo de sus chats con el ahora condenado afirmó que no utilizaba ese celular desde 2017 y que, entonces, lo tenía su nieto y lo usaba “para jugar”.Tal como consta en otra pesquisa que involucra a D’Alessio, el espía tenía trato con la entonces ministra de Seguridad. Por ejemplo, le escribió a Bullrich, a su celular: “Hola Patricia. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso”. Bullrich le respondió: “Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros”. Según la ex ministra, ése era su nieto, no ella.D’Alessio contestó: “Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición!! Lo que vos digas!!! Le pasarías mi celu?”. Luego, todavía con Macri en el gobierno nacional, periodistas le preguntaron a Bullrich por qué D’Alessio tenía su número celular y chateaban. Respondió que era un teléfono viejo que usaba su nieto para jugar.“Hace mucho que estudio profundamente la matriz del narcotráfico y el terrorismo. Sí capacité en forma gratuita a ministros, diputados, diputadas, ministras, senadores, funcionarios de alto rango de la AFI y periodistas, entre otros”. No ahondó en detalles.Antes de que el TOF 2 leyese el veredicto, también hablaron los demás acusados: el fiscal Bidone y los exagentes de la AFI Barreiro y Álvarez. Los tres dieron sus argumentos y dijeron ser inocentes, aunque menos picantes que D´Alessio.Bidone, quien fue el que le proveía la información “sensible” a los espías, atinó a decir que fue “imprudente” y “descuidado” con respecto a D’Alessio. El fiscal está suspendido en el cargo hace tres años, a diferencia de lo que pasa con Stornelli en la Procuración nacional bajo la defensa de Eduardo Casal.El ahora condenado dijo que consideraba a D´Alessio un agente de inteligencia. Durante la audiencia contó que fue el falso abogado quien le pasó el teléfono de Bullrich. El que "usaba el nieto".El exagente de la AFI Claudio Álvarez aseguró que fue sometido a interrogatorios, todo indica que en la AFI. “Yo no tengo nada que ver. Nadie me reconoció, nadie me nombró”, dijo respecto a su participación en este caso. “Pido justicia, no pido perdón”, afirmó. Y reclamó que se lo “reconozca en el trabajo”, es decir, en la AFI.“Me echaron como a un perro por todo eso. Fui expuesto en el trabajo, en los medios públicos por nada. Me sometí a varios interrogatorios y a la máquina de la verdad, como le dicen vulgarmente. Y acá estoy. Nunca pensé que iba a llegar al juicio oral. Pido justicia, nada más”, dijo.En relación al “Polígrafo”, cabe recordar que durante el macrismo hubo alrededor de 2.000 sesiones con ese aparato, según informaron desde el organismo una vez que llegó la intervención con la gestión del Frente de Todos. Una de las primeras medidas que tomó la nuea autoridad de la agencia de inteligencia fue prohibir su uso.El “caso Traficante” se sustanció en los tribunales de Comodoro Py –a diferencia del grueso del D’Alessiogate que tramita en la justicia federal de Dolores-. Estuvo en manos del juez Luis Rodríguez. Se investigó la extorsión al empresario Gabriel Traficante por parte de la banda de D’Alessio, entre el 2 de noviembre de 2016 y el 9 de diciembre del mismo año."Se tuvo por acreditado que D´Alessio durante aquel periodo se contactó con Traficante” y lo presionó. Entre otras cosas, le refirió que iba a aparecer “su nombre en el diario Clarín por intermedio del periodista Daniel Santoro” y “le exigió el pago de distintas sumas de dinero” para evitar quedar complicado en la causa de la Mafia de los Contenedores.Los acusados en este juicio fueron D’Alessio, Bidone, Barreiro y Álvarez. El juez Rodríguez también había procesado al periodista de Clarín Daniel Santoro para luego de elevar el caso a debate oral. Tras analizar detenidamente su situación procesal había concluido: “Puede advertirse con claridad que Marcelo Sebastián D´Alessio contó con la colaboración de Daniel Pedro Santoro para el desarrollo de su conducta criminal”.La Cámara Federal porteña revisó la resolución y revocó el procesamiento al atender los argumentos del periodista de Clarín, quien sostuvo que fue engañado por el espía ilegal.A D´Alessio lo próximo que lo espera es nn la justicia de Dolores, con el “D’Alessiogate”. Allí constan las operaciones, con acusados y víctimas, que comprometen a D'Alessio y su banda. Entre otros, están procesados desde el fiscal federal Carlos Stornelli hasta el periodista Santoro y distintos agentes de la AFI macrista.La pesquisa inicialmente estuvo a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien luego fue designado en La Plata. Aquel expediente sigue su curso y actualmente está en manos del juez Martín Bava.