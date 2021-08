"La transmisión comunitaria de la variante delta comienza a darse", afirmó Nicolás Kreplak

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,dijo en conferencia de prensa que en la provincia de Buenos Aires detectaron este lunes el caso de una persona que vive en Lanús, contagiada con la variante delta, que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no tiene nexo con viajes., dijo.Y agregó:Antes, el ministro dio buenas noticias., dijo., afirmó.De esta forma se registraron 58 casos confirmados deen la Provincia de Buenos Aires, 55 son viajeros y viajeras internacionales y dos son casos asociados a la importación. Así es tan sólo un caso el que no registra antecedentes, que aún no fue identificado -y según el ministro de Salud bonaerense- esta persona que reside en Lanús. Asimismo, 49 casos ya finalizaron su aislamiento.explicó el titular de la cartera sanitaria bonaerense.En este sentido el Gobierno de la Provincia indicó que se han recibidodosis, de las cuales se han aplicado. Además se asignaronturnos. Kreplak indicó que “nosotros vacunamos más de 150 mil personas por día y haydosis ya en los vacunatorios”. “Además estamos con trenes sanitarios, postas itinerantes, colectivos sanitarios. Vacunas que se acercan a la gente para que todos los días se vacunen bonaerenses”, precisó.En línea entonces con las declaraciones del Gobernadorrespondió a la “campaña mediática” contra la gestión bonaerense de las vacunas y desmintió que el gobierno provincial tenga “vacunas en stock”: “Por último valoró el estudio iniciado en enero de 2021 y enviado por la revista, cuyos resultados expresaron a 6 meses de iniciado el estudio de personas vacunadas con. Según este la capacidad de neutralizar variantes aumenta con el tiempo (debido a la maduración de los anticuerpos); la capacidad neutralizante de los sueros de personas vacunadas con Sputnik V disminuye levemente o no disminuye para las variantes Delta, Lambda y Alpha; y se observa un escape parcial solo para las variantes Beta y gamma. Se enfatizó en que a medida que pasa el tiempo la respuesta inmune se perfecciona.