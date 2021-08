Cannabis: el 17,6 por ciento de los argentinos lo usan con fines medicinales

64.646 personas de todas las provincias del país entre 16 y 92 años usaron cannabis al menos una vez en el último año.

En el caso del 82,4 por ciento que lo utilizó de manera recreativa, hay importantes diferencias por provincias: desde el 86,5 por ciento en Ciudad de Buenos Aires al 74,3 por ciento en Formosa.

"el último estudio de la Sedronar que aborda el cannanbis es de 2017 y todavía no contempla su uso terapéutico, que es un fenómeno que viene creciendo desde 2016" con el fortalecimiento de los activismos y la sanción de la ley de cannabis medicinal.

Elde las personas que usan cannabis en la Argentina lo hacen con fines medicinales ya sea para tratamiento de afecciones propias, de un tercero o de una mascota, mientras que ello usa de manera recreativa.Con el objetivo de producir un estudio exploratorio y de vocación comprensiva que empiece a subsanar en algo "la falta de datos empíricos", una encuesta nacional relevó queEl director de la encuesta e investigador de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca), Emiliano Flores, explicó: "Al agrupar por regiones, vimos que fundamentalmente en la Patagonia, y en las provincias del centro del país es más fuerte el uso recreativo, pero en las dos puntas –Patagonia y Norte- van creciendo los usos medicinales".Para Flores "es muy probable" que la mayor incidencia del uso medicinal en la Patagonia, "esté ligado al trabajo de las organizaciones cannábicas o de grupos tipo mamá Cultiva" asociado a "cierta apertura hasta oficial al cannabis medicinal".En cuanto a la información existente sobre el cannabis, reveló:En ese sentido, puntualizó que"Nosotros dijimos: evidentemente el cannabis es usado en la Argentina pero saber cómo se usa y cómo cambia según región, provincia, edad, nivel educativo y género nos puede hacer entender mejor el fenómeno y demostrar que no todo el uso es uso problemático, que hay gente que no tiene una relación traumática con el cannabis", manifestó.Por último, reveló que le llamó la atención su, excepto en Tierra del Fuego y La Rioja, e indicó que la transversalidad del uso del cannabis no es sólo geográfica sino también demográfica. "Obviamente la mayor parte de los usuarios son jóvenes varones de sectores medios, pero también vemos que hay mujeres, adultos mayores, desocupados, jubilados, personas de todos los niveles de ingresos y con todo tipo de cobertura de salud", detalló.Los resultados finales del trabajo realizado por la Revista THC y Cecca -que incluirán datos sobre formas de acceso, problemas legales, prácticas de cultivo, motivos del uso medicinal y razones que motivaron el acercamiento en los usuarios recreativos, entre otros- se darán a conocer en el marco de la II Expo Cannabis que se realizará entre el 15 y el 17 de octubre en La Rural.