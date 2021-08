Argentina ranckeó entre los primeros países que mejor gestionó la pandemia

el exceso de mortalidad: el resultado es un porcentaje que indica cuántos muertos se produjeron en el primer año de pandemia, por encima del promedio de los años anteriores.

Luego de que se diera a conocer el trabajo, sobre la base de los datos de, que consiste en comparar la cantidad de fallecimientos de los años anteriores -por ejemplo, 2015-2019- con los de 2020,. Casi igualándose a la del Reino Unido, Portugal y Canadá, y bastante mejor que el promedio mundial. La conclusión surge de una de las estadísticas más confiables y valederas en epidemiología para evaluar la gestión de la pandemia,El resultado fue gracias a que en Argentina se aplicó la política estatal de multiplicar las camas y los respiradores para atender los casos críticos junto con una cuarentena que al principio fue muy estricta. Mientras que hubo países con aparatos económicos y sanitarios más robustos que, tal vez por la sorpresa de la pandemia, no pudieron garantizar ni camas ni respiradores. Y hubo gobiernos que deliberadamente ubicaron al covid como una gripe o sugiriendo que no estaba mal que la gente se contagiara para conseguir la inmunidad de rebaño.Sucede que los estados suelen tener un registro muy aceitado de los fallecimientos de sus ciudadanos, pero en cambio es vidrioso el registro de los fallecidos por Covid. De manera que determinar el exceso de mortalidad permite tener una cifra neta de fallecimientos que en un año habitual no se hubieran dado.La Argentina tuvo un 12,6 por ciento más de muertos que en el promedio de los cinco años anteriores -2015 a 2019- y eso ubica al país por debajo del exceso de mortalidad mundial que se estableció en 14,3 por ciento. Pero en los países que tuvieron más exceso de fallecimientos que la Argentina están México (50.9 por ciento más que en un año habitual); Estados Unidos (20,5 por ciento), Brasil (19,8), Italia (15,4) y hasta Chile (16,9), país al que ponían como modelo.Mejor perfomance que la Argentina tuvieron Alemania (5,7 por ciento más que en un año normal); Israel (9,5 por ciento) y Francia (10,6 por ciento). Para tener en claro la traducción en muertes, si la Argentina hubiera tenido un exceso de, en lugar del 12,6 por ciento, un 20 por ciento, habría habido 15.000 fallecimientos más en 2020 y si el exceso trepaba al 30 por ciento, eran 56.000 muertes más.