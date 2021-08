"Son 30 mil", la primera de las calles que rodean a la ex Esma en cambiar de nombre

La calle Capitán Hipólito Bouchard, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), fue rebautizada hoy como "Son 30 mil", durante un acto celebrado en el Día internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. "En el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, vamos a recordar a nuestros hijos con alegría", dijo Taty Almeida,

de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien encabezó la ceremonia. Y en esa línea, remarcó que las Madres son "las primeras que empiezan a cambiar los nombres de las calles puestos por los militares", por iniciativa de del directorio de los organismos del Espacio Memoria y Derechos Humanos.El nombre hace referencia a los 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar que fue cuestionado en el último tiempo por varios dirigentes políticos asegurando que no hay un número concreto y certero. ", señaló, y dio la bienvenida a las madres que no pudieron estar presentes por la pandemia pero siguieron el acto en forma remota a través de una pantalla.La modificación del nombre porLa actividad presencial es la primera que convoca Madres desde el comienzo de la pandemia y a la que Almeida se refirió como "un encuentro de personas queridas que tienen memoria", entre "personas solidarias y que tienen memoria y no un acto". "Parece mentira, después de casi un año nos vamos a encontrar con todos nuestros compañeres con los que integramos la mesa de los organismos de Derechos Humanos", dijo.Almeida agradeció al secretario de Derechos Humanos,al ministro de Educación,; a las legisladoras porteñas; al exdefensor del Pueblo y precandidato a legislador; a Abuelas de Plaza de Mayo y a referentes gremiales como: yPresentó al cantante Ignacio Copani y a los profesores de la tecnicatura de música. También se descubrió un mural ("hermoso, en la puerta de la entrada de la casa", dijo) que conmemora los 10 años de la Escuela Popular de la Música, ubicada en la Casa Nuestros Hijos, en convenio con la Fundación Música Esperanza y la Universidad de La Plata. Y además se recordó a los muertos por el coronavirus. Copani cantó y actuaron la orquesta estable y la banda de la escuela de música popular. Hubo una radio abierta y carteles que decían "Aparición con vida", "Memoria, verdad y justicia" y pañuelos con la inscripción "Nunca Más".Elpresentó 10 postales que recuperan las historias de vida de 13 detenidos en el centro de tortura y exterminio de la exESMA. Las postales se inscriben en el proyecto, que "propone reconstruir las historias de los hombres y mujeres -mayoría jóvenes- que fueron militantes en los años '60 y '70, asesinadxs y/o desaparecidxs durante la última dictadura cívico militar", según el sitio oficial del Espacio.