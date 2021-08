Apareció el chico de 13 años que había desaparecido el lunes en Liniers: está sano

Una buena noticia para esta mañana: el niño del que se difundía el nombre pero ahora se identifica como I. D. para preservar su identidad apareció tras una intensa búsqueda luego de no ingresar este lunes al colegio en el barrio porteño de Liniers

"Por suerte, fue a un Policía y está bien. Apareció en la calle, en Ciudad Evita. Nos contaron que estaba desorientado. Ahora llamamos a un juez para ir a buscarlo. Es un alivio, todavía no pudimos hablar con él, pero está lo más sano posible", declaró Juan Pablo Damiano, hermano del chico, un estudiante de 13 años del Instituto San José, en declaraciones a medios.Según quedó confirmado, la familia está yendo a buscarlo a la Comisaría 9 de Ciudad Evita. Fuentes policiales informaron que el niño fue encontrado por un vecino del barrio bonaerense."Observa a un menor que caminaba por la zona, mismo aparentemente se habría ausentado de su hogar el día de ayer, cuando concurrió a la escuela en la zona de Liniers, identificado al mismo quien manifiesta ser DAMINO IGNACIO 13 años. Mismo se encuentra en buenas condiciones de salud. No presenta lesiones visibles", compartieron.Tras conocerse la noticia sobre su aparición, Carlos Chaile, el vecino que lo encontró explicó en diálogo con A24 que, tras ver el alerta difundida, identificó al niño en la calle. "Salgo y veo que venía caminando un nene con la misma ropa. No me quería decir el nombre, me dijo que se llamaba Martín y que vivía cerca. Le dije que no era de acá porque conozco la zona, estuvimos hablando un rato y le dije que se quedara conmigo hasta que llamé al móvil", relató.Y agregó: "Cuando lo paré estaba nervioso y temblaba. Le dije que se quede tranquilo y que no iba a pasar nada. Se quedó conmigo, no iba a dejarlo que se vaya. No me quería decir nada, es tímido. Le di galletitas y una campera, se veía un poco nervioso".