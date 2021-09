D´Onofrio sobre Vidal y la marihuana: "Con su pensamiento queda claro que contra el narcotráfico no hizo nada"

El diputado massista se mostró expectante de cara a las PASO. “La campaña va tomando interés en la gente que está esperanzada en que económicamente vamos a estar mejor en los meses que vienen. Esto es lo que nos sostiene en cuanto al camino que estamos recorriendo”, dijo Jorge D´Onofrio en diálogo con Política Argentina.

El legislador provincial – especialista en temas de seguridad – se mostró muy crítico con las declaraciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, hoy precandidata a diputada por CABA., sostuvo.A su entender, “para poder hablar de políticas de legalización, lo primero que tenes que tener es un sistema sanitario capaz que contenga a la población. No se trata de soplar y hacer botellas, llama la atención del desconocimiento que tiene sobre el tema”.También se refirió al escándalo de la senadora PROquien le dio un contrato de la Cámara Alta a su empleada domestica. “Le hace muy mal a la institución que se sirva de una herramienta que es para prestar mejor su labor parlamentaria. Tendrá que dar las explicaciones que correspondan”, señaló.Por último, sobre el regreso de Macri a la escena política, sostuvo: “La estrategia es tratar de fidelizar el núcleo duro para que no se vayan con Espert”. “No es una estrategia para crecer sino para no seguir cayendo”, remarcó D´Onofrio.