Manes confirmó que el PRO y la UCR "son diferentes espacios" y que Juntos tendrá dos búnkers

La foto-café del lunes 13 de septiembre que esperaba tener Horacio Rodríguez Larreta entre Facundo Manes y Diego Santilli el día después de la interna parece estar bastante complicada en este momento. Es que finalmente el precandidato radical dijo que no estarán en el búnker de Costa Salguero porque "somos diferentes espacios en una coalición diversa"., aseguró entrevistado por Jorge Lanata.Manes elevó sus dardos hacia el jefe de Gobierno porteño que dirige la campaña desde la Ciudad de Buenos Aires., esta lista que estamos armando es para fortalecer a Juntos y ganarle al Kirchnerismo"."Todos los que me pedían que me involucre,sobre como ha sobrellevado la interna en estas semanas de campaña y dijo que "parte del problema argentino es la miseria de la política".graficó.A la hora de diferenciarse del Colo, dijo que los que lo separa "primero es la experiencia política, Santilli es un político profesional. Yo creo que parte del problema de la Argentina son la política profesional que nos ha llevado a esta decadencia"bombardeó hacia el expresidente."La propuesta nuestra es opuesta a la frivolidad, es de abajo hacia arriba,"El modelo kirchnerista de país es mi adversario. La única manera de ganarle es juntar votos que nunca votaron a Cambiemos o a Juntos y tratar de recuperar a los defraudados de la gestión del 2015 al 19", cerró.