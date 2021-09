Descubren una bacteria aplicada en spray que podría proteger contra el coronavirus

spray que con un microorganismo que habita en el organismo, llamado Dolosigranulum pigrum, podría potenciar la inmunidad antiviral innata en el tracto respiratorio y disminuir la replicación del coronavirus. Los resultados preliminares de estudios realizado por científicos argentinos aseguran que podría potenciar la inmunidad antiviral en el tracto respiratorio.

Un, dijo a la Agencia CyTA-Leloir el doctor en Bioquímica Julio Villena, investigador del Centro de Referencia para Lactobacilos (Cerela) de Tucumán, dependiente del Conicet. Pero antes de llegar a esa instancia se necesita realizar más estudios "para demostrar este efecto in vivo y, de obtener buenos resultados, iniciar ensayos clínicos para comprobar seguridad y eficacia”, añadió Villena, líder de la investigación.Pocos estudios se han enfocado en el papel que podría tener la microbiota (flora) respiratoria en la severidad de la infección porUno de ellos, realizado en Alemania e Irlanda, comprobó que bacterias de las especies Prevotella y Veillonella eran más abundantes en los pacientes que presentaron Covid-19 más grave y que, en cambio, había mayor presencia de la especie Dolosigranulum pigrum en los pacientes con cuadros más leves.explicó Villena.Basados en estos antecedes, el investigador y su equipo trabajaron in vitro con células epiteliales respiratorias humanas, que son las que recubren el tracto respiratorio y las primeras en entrar en contacto con patógenos como el SARS-CoV-2. Al ponerlas en contacto con una cepa específica de Dolosigranulum pigrum (040417) previo a la exposición al coronavirus, lograron estimular la producción de interferón beta "no de los factores más importantes que nos protegen contra los virus”, precisó Villena. El científico agregó que, en línea con este hallazgo,Por otro lado, las células tratadas con esa cepa bacteriana produjeron menores niveles de ciertos factores proinflamatorios (CXCL8, CXCL10 y CCL5) que participan en la llamada “tormenta de citoquinas” que ocurre en algunos pacientes graves con Covid-19. Los resultados del trabajo se publicaron enPor su capacidad para mejorar los mecanismos de la “inmunidad innata”, que son generales para todos los virus, las bacterias comensales respiratorias podrían ayudar a disminuir la severidad de las infecciones causadas por los virus “que ya conocemos, los nuevos como el SARS-CoV-2 y los que puedan emerger en el futuro", dijo Villen y añadió:Del estudio también participó Leonardo Albarracín, del Cerela y del Conicet, así como colegas de Bangladés, Rusia, Irlanda y Japón.