Con un sostenido descenso de casos, Argentina podría evitar una tercera ola del virus

Laviene siendo aquella de más preocupación en el mundo, con presencia en más de 170 países. La experiencia ha demostrado que cada vez que se asienta con algunos casos importados en cualquier territorio tarda muy pocas semanas en instalarse con transmisión comunitaria, desplaza a las precedentes y provoca nuevas olas, incluso en aquellas naciones que, producto del avance de la vacunación, ya no experimentaban grandes complicaciones con la covid.Sin embargo, en Argentina, con el 62 % de la población inmunizada con una dosis y el 36 % con el esquema completo, se plantean algunas incertidumbres que permiten vislumbrar un panorama un tanto más esperanzador: Existe la posibilidad evitar una nueva ola motorizada a partir del ingreso de la. Pero ¿Cómo saberlo? Las pruebas también pueden observarse en la región sudamericana y en la experiencia en Europaplantea Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.Asimismo enfatizó su perspectiva en la marcha de la campaña de vacunación:Es que ya son 14 semanas consecutivas en las que el promedio de infecciones diarias disminuye, alcanzando así un 88% menos de casos en relación al pico registrado en mayo. Al tiempo que se suman 12 semanas de reducción del número de muertes. Así se mantienen siendo las dos variantes de mayor prevalencia en territorio doméstico la(popularmente conocida como variante de Manaos) y(andina); mientras que de Delta, aunque se presupone su transmisión comunitaria (por el reporte de una cantidad importante de contagios sin nexo con viajeros), el porcentaje aún no constituye una cifra considerable y el Ministerio de Salud no la categoriza así., advierte Carolina Torres, bioquímica y viróloga del Conicet. Y agrega: “En Córdoba es en donde más casos de Delta se detectaron pero el acumulado sigue sin ser alarmante; en el resto de las localidades no hay indicios de transmisión comunitaria”.Según un estudio de ladifundido semanas atrás, la carga viral que presentan los infectados con Delta es 300 veces mayor que con la cepa original de Wuhan. Este último se suma a un trabajo divulgado el mes pasado desde China, que anunciaba que, en verdad, la carga viral era 1.000 veces superior. Pero, en términos concretos, ¿qué implica? Que la carga viral sea 300 o 1000 veces mayor significa que en el tracto respiratorio de las personas que se infectan hay mayor producción de virus y, si hay más virus, existe una mayor probabilidad de que sea transmitido.Pero, en base a las experiencias de otros países para proyectar ¿Qué podría suceder en Argentina? La variante Delta se volvió mayoritaria en Reino Unido, cuando el 58% de la población estaba vacunada con una dosis y el 38% con dos. El impacto en el número de muertes, gracias a ese nivel de inmunización (que ahora creció significativamente), está siendo muy limitado. Contabilizaron 4.654 fallecimientos en toda la ola Delta (desde finales de mayo hasta ahora) el equivalente a cuatro días durante la ola previa. Con ello, pese a que la epidemiología no es una ciencia exacta, colocaron paños fríos al contextualizar y trazar un ejercicio prospectivo: aquel escenario podría ser el argentino en poco tiempo. Sin embargo, ninguna situación es equivalente a otra.Sin dudas la herramienta más efectiva a mano –con mayor o menor cercanía, según el caso– son las vacunas. A la fecha, si bien se ha visto que pierden efectividad frente a Delta al momento de prevenir contagios, la buena noticia es que continúan confiriendo una excelente protección para prevenir hospitalizaciones y muertes. Lo mismo sucede con las otras variantes: cada vez son más corrientes las noticias de hospitales y centros de salud que comunican, después de mucho tiempo, no tener pacientes internados por covid. El Zonal de Nueva Esperanza (en Santiago del Estero) y El Cruce (Florencio Varela, Buenos Aires) fueron los últimos que dieron a conocer la buena nueva. A la fecha, Argentina está en su punto más bajo de ocupación de camas de terapia intensiva. Registra 2.391 pacientes internados con covid, cuando en junio había alcanzado los 7.969.En Argentina, las restricciones se levantaron conforme avanzó la mejora de la situación sanitaria. Pese a la advertencia de la comunidad científica y médica, lo que muchos países desarrollados deciden ignorar es que la inmunidad debe alcanzarse de forma global. Mientras algunos países acaparan y dejan vencer sus vacunas en depósitos, otros marchan muy retrasados en sus campañas por falta de acceso.. Delta, por su parte, ha demostrado que en pocas semanas puede desplazar a cualquier otra variante predominante sin problemas. El objetivo de máxima es que ese fenómeno –si no está sucediendo ya– ocurra con una población más protegida.