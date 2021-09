"¿Cristina, sos vos?": una vecina de Quilmes cuando le pasaron el teléfono y estaba la Vicepresidenta

Una vecina de Quilmes fue sorprendida ayer cuando en la previa al acto de cierre del Frente de Todos local, ella elogiaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y justo la Vicepresidenta llamó a su hijo, Máximo Kirchner, quien terminó pasándole el teléfono a la mujer para que pueda dialogar con la ex jefa de Estado

, dijo azorada, vecina del barrio La Paz, en la frontera entre Quilmes oeste y San Francisco Solano.Mientras los funcionarios dialogaban con los vecinos y vecinas del barrio, Angelina contaba su alegría por la pavimentación de la avenida Santa Fe, una arteria importante que sirve para conectar zonas de difícil acceso del distrito, y elogiaba a Cristina por lo bien que estaba durante la etapa en la que la actual vicepresidenta y antes Néstor Kirchner gobernaron a la Argentina.En ese momento, Cristina llamó por teléfono a, quien estaba junto a, la intendenta local, y éste le comentó:Fue así que el titular del bloque del FDT en Diputados le pasó el teléfono y puso en contacto a la expresidenta con Angelina, quien no salía de su asombro. "Ay me quiero morir, por favor", expresó Angelina."Gracias al gobierno de los Kirchner yo tengo mi pensión graciable que era imposible de conseguir porque me ponían todos los pretextos. Subieron los Kirchner y gracias a Dios tengo mi pensión. Muchas gracias. Te seguimos apoyando, el pueblo de Solano está con vos. ¡Vamos Cristina!”, le dijo la vecina.