Nuevo IFE: qué se sabe de la posible vuelta del exitoso programa tras las PASO

La vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no está confirmada pero es cierto que se está trabajando en una política similar que vuelva a brindar una ayuda a todos aquellos sectores que todavía no se recuperaron de los efectos de la pandemia. En 2020 el IFE logró contener a 8,9 millones de hogares.Según publicó El Destape, este nuevo ingreso familiar alcanzaría a entre 2 y 3 millones de hogares.Asimismo en diálogo con este portal confirmaron todos los anuncios de carácter económico que se vienen manejando para este juevesEsta mañana durante una entrevista radial el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que están analizando reforzar la asistencia "a los sectores donde no llegó la recuperación en el empleo o estan en actividades informales".remarcó Kulfas y aseguró que los ejes de los anuncios que se conocerán este jueves radican en el aumento de la producción y el trabajo tal como se mencionó anteriormente.