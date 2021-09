Elecciones 2021: por qué esperan que ausentes de las PASO voten en las generales y abran el resultado

Eldio a conocer este lunes el cómputo final de presentismo en la elección del domingo: 66,21% del padrón electoral. Fueron a votar 22.765.590 ciudadanos. El porcentaje es el más bajo desde que existen las PASO, en 2011. Si se compara con las últimas elecciones legislativas de 2017, en las PASO de aquel año votó el 72,3 % y en las elecciones generales, fue a las urnas el 77,61%.Por lo antes mencionado no estaría fuera de lugar pensar que en la elección general de este año podría haber un 11% más de votantes que el domingo pasado. Según coinciden los encuestadores, la no concurrencia también fue una muestra de enojo, en especial de sectores humildes del peronismo. Algunos datos de la presencialidad marcan que en algunos distritos que son de fuerte votación peronista tuvieron muy bajo presentismo, mientras distritos más opositores superaban el 70% de concurrencia a las urnas. Moreno, 66%; Florencio Varela 65%; comparado con Vicente López (72 %) o San Isidro, también 72%.Igualmente sirve verificar los presentismos anteriores. En la elección presidencial de 2019, en las PASO votó el 76,5 % del padrón. Siempre en las contiendas presidenciales el atractivo es mayor. Luego, en la elección general de octubre de 2019, fue a votar el 81 %. En las PASO de 2017 hubo seis puntos de presentismo más que este año y en 2013, que también fueron elecciones parlamentarias, diez puntos más: se acercó a la urna el 76,83%. Es posible que el impacto de la pandemia se siga sintiendo en noviembre y tal vez haya un par de puntos menos de presentismo que lo habitual, pero siempre siete u ocho por ciento más que este domingo, como mínimo.En laconsideran que hay que hacer un análisis de esa población que no fue a votar. Una hipótesis es que hay una alta proporción de sectores humildes, tal vez enojados porque durante la pandemia, y muchos desde el macrismo, perdieron sus trabajos en la construcción, sus changas, y no recibieron la asistencia necesaria.“Hubo diez días de lluvia, lo que significa barro y dificultades en el tercer cordón del Gran Buenos Aires y en muchos barrios humildes de buena parte del país. Estaba la versión de que había muchas colas en los colegios. Todo eso sumó una franja ya enojada que terminó no yendo a votar”, diagnosticó Roberto Bacman. En el gobierno piensan que hay que llegar a esos sectores con medidas políticas y económicas, pero también con fuerte actividad de los intendentes, que participaron poco de la campaña.