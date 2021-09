El FMI evitó meterse en "cuestiones políticas" y dijo que siguen "comprometidos en lograr un acuerdo con la Argentina"

Rice sostuvo: "Seguimos trabajando con las autoridades argentinas para profundizar las discusiones técnicas que estamos teniendo para lograr un programa de apoyo orientado a afrontar los desbalances de la macroeconomía argentina y sentar las bases de un crecimiento sostenido e inclusivo".

El Gobierno definió como una de las condiciones para la firma de un nuevo acuerdo con el FMI que el organismo reduzca o elimine los intereses adicionales o sobrecargos que cobra sobre los préstamos a los países cuyo monto excede la cuota de participación de los mismos en el organismo multilateral.

El vocero del Fondo Monetario Internacional(FMI),, evitó meterse en la situación política argentina tras el resultado de las elecciones del pasado domingo pero aseguró que "continúan las discusiones" con la Argentina y están "comprometidos" para alcanzar un nuevo acuerdo por la deuda que mantiene el país con el organismo multilateral.En su primera conferencia de prensa en Washington luego del descanso del verano boreal,En cuanto a la presentación del, el vocero consideró "prematuro" comentar un proyecto enviado al Congreso sobre la medianoche del pasado miércoles. “Estamos trabajando estrechamente, profundizando nuestros entendimientos técnicos en una variedad de temas sobre la base de un acuerdo potencial acuerdo con el FMI”, reiteró.En este sentido, remarcó que si bien estan "comprometidos” en lograr un acuerdo, no tiene una "actualización de los tiempos (que demandará el entendimiento)” sobre un nuevo programa.A su vez, indicó que no tenía fechas específicas para nuevas reuniones virtuales o presenciales, pero aclaró que“Estas reuniones podrán llevarse a cabo muy rápidamente porque lo importante es tener las visiones preliminares y los lineamientos de nuestros directores ejecutivos sobre esta política para luego sí ser elevado y analizado en una reunión formal del directorio”, concluyó.Los números del Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno nacional al Congreso señalan que se alcanzaría un acuerdo con el FMI para no abonar los US$ 20.000 millones en vencimientos de corto plazo con el organismo, que estaban pautados en el viejo programa.En cuanto a eso, el vocero recordó que tanto los ministros de finanzas del G20 como los presidentes de los bancos centrales pidieron al FMI una opinión sobre las políticas de acceso a los créditos y los sobrecargos. En tanto, precisó que la directora gerente del Fondo, Kristalina Giorgieva, "está trabajando en ese proceso".Además, se le consultó sobre cómo podría incidir en la negociación con la Argentina la designación del brasileño Ilan Goldfajn como nuevo director del Hemisferio Occidental del organismo. Rice no opinó sobre el particular, pero destacó la “extraordinaria experiencia” de Goldfajn.