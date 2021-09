El libro que Pepe Mujica le recomendó leer al Frente de Todos para superar la crisis del Gabinete

"Recomiendo leer el Martín Fierro”, dijo el ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica al referirse a la situación del Frente de Todos. “Los hermanos sean unidos porque si no se los comen los de afuera. Lo que más necesita la Argentina es la unidad, unidad con la diversidad, pero unidad. No es momento de peleas internas, por el contrario, el compromiso es muy grande", agregó el ex mandatario en declaraciones a Radio 10.Para Mujica, "hay que apechugar con la realidad y tratar de cambiarla y poner moralmente todo el esfuerzo y dejar las cuestiones secundarias y las vanidades humanas que aparecen en estos momentos”. “¿Por qué? Porque lo necesita el pueblo argentino", indicó.Mujica insistió en que "lo que más necesita la Argentina es la unidad. Unidad con la diversidad, pero la unidad"."Hace falta que se encierren un mes a tomar mate, discutiendo y no puteándose por la prensa, para generar media docena de cosas centrales como políticas de Estado", señaló.