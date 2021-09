Florencio Randazzo: No voy a participar de ningún Gabinete

“No voy a participar de ningún Gabinete”

El candidato a diputado nacional deen la provincia de Buenos Aires,, volvió a hablar tras los malos resultados en las PASO, cuando no llegó a los cuatro puntos y quedó debajo tanto de la izquierda como de la derecha, y criticó duramente al Frente de Todos por el conflicto interno que la fuerza oficialista atraviesa., le dijo a Luis Novaresio por Radio La Red, donde también consideró, tras los tuits de Alberto Fernández y la carta de Cristina Kirchner, que "la reacción está fuera de lugar con los problemas que tienen los argentinos” y que "los problemas del país no se resuelven con cartas o tuits”.Asimismo, consideró que "los dos" como "responsables" y dijo que en el FDT "son muy malos gestionando", por lo que "la mayoría de los peronistas", movimiento en el que aún se incluye, no se sienten "representados".“La elección de noviembre es una gran oportunidad para decirle 'basta' a todo esto”, consideró, en un mensaje llamativamente similar al de Juntos por el Cambio para el cierre de campaña antes de las PASO.Finalmente, consultado acerca de si se integraría al Gobierno si se lo convocara, lo negó enfáticamente., dijo, y criticó nuevamente al oficialismo por "pelearse por los cargos"., concluyó, en una frase cuyo cierre se parece al mensaje del afiche que apareció esta mañana en CABA con escudo del PJ dibujado, pero sin firma ni sello.