Piden indagar a Iguacel y Lopetegui por venta de termoeléctricas que hizo perder USD 337 millones al Estado

En un dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, el fiscal pidió que se cite a indagatoria y se dicte la inhibición general de bienes de Iguacel y Lopetegui, al igual que a otros siete imputados: Mario Agustín Dell´Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo, Carolina Calcagno, Mario Ricardo Thiem y Alejandro Martín Fontan Balestra.

El valor de la tasación de la central Brigadier López era de 407.848 millones de dólares pero se terminó pagando un monto en efectivo de 155.332.500 millones de dólares. Algo similiar ocurrió con la central Ensenada de Barragán, que fue tasada en 688.347 millones de dólares y se pagó 229.429.500 millones de dólares.

El fiscal federal Ramiro González pidió este viernes que se cite a declaración indagatoria al exministro de Energíay al exsecretario del áreadel Gobierno depor presuntos delitos en torno a la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán por un valor "muy inferior al real", generándoles pérdidas de 337 mil millones de dólares al Estado."Todos los imputados revestían la calidad de funcionarios públicos y tenían directa relación con los bienes afectados, ya que las centrales se encontraban bajo su órbita" remarcó el fiscal González en el dictamen.Además, sostuvo que según las pruebas de la causa "estos bienes fueron sustraídos de su titular (el Poder Ejecutivo Nacional) por un precio que no se condice con el valor que tenía a ese momento".En tanto,"Todas las modificaciones que hicieron a los pliegos y el no computo de la reducción de deuda en el valor de las centrales me permite afirmar que conocían el tenor de la maniobra que están realizando, la cual concluyó en las ventas de las centrales por un valor muy inferior al real", remarcó González.En el 2017 el Gobierno de Mauricio Macri dispuso la privatización de activos del Estado nacional por decreto, e incluyó a las centrales Ensenada de Barragán, en el polo petroquímico Dock Sud y Brigadier López, en Santa Fe.