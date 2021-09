Nuevo IFE de ANSES: quiénes lo cobrarían, qué datos hay que actualizar y cuándo comenzaría la inscripción

Consumada la derrota del Frente de Todos en las PASO y de cara a las elecciones generales de noviembre, el Gobierno nacional no sólo realizó un cambio de ministros y funcionarios sino que prepara un paquete de medidas económicas para mejorar los ingresos de los argentinos, que incluyen un aumento del salario mínimo, beneficios para jubilados, una mejora en cuanto a Ganancias y también el relanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la mano de ANSES.Mientras que se espera que hoy o en los próximos días se oficialice la decisión que ya comentaron funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, son varios los datos que no sólo hay que tener en cuenta si uno es un posible destinatario de esta política sino que también se puede ir actualizando cuestiones.Antes de que se oficialice la política pública, que es muy esperada, ya se puede adelantar algunos trámites y gestiones vinculadas a los datos personales y relaciones familiares en Mi ANSES que serán necesarios a la hora de anotarse.- Los usuarios y posibles beneficiarios del IFE 4 pueden consultar su información personal en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y, de ser necesario, realizar modificaciones.- También se puede hacer cambios llamando al 130, pero sólo si se trata de modificar domicilio y datos de contacto (también se puede hacer vía Mi ANSES).- Para las personas que cobran una Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, los trámites deberán ser realizados con turno presencial.Desde el Gobierno hicieron trascender que el nuevo IFE será "más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza".Asimismo, y teniendo en cuenta cómo se implementó en el pasado y qué se dijo hasta acá, los nuevos beneficiarios podrían ser:- Trabajadores de la economía informal.- Monotributistas sociales.- Monotributistas de las categorías A o B.- Trabajadores de casas particulares y personas que se encontraron desempleadas.- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).Todavía no fue anunciada de manera oficial el nuevo IFE, por lo que afirmar cuándo se abriría la inscripción en el organismo liderado por Fernanda Raverta para acceder a este beneficio es una incógnita.Sin embargo, teniendo en cuenta que se espera la formalización de la medida, o al menos su anuncio entre hoy y el miércoles, y de acuerdo a los que sucedió meses atrás, es seguro que quienes cobran la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deberán anotarse y que, para monotributistas y los otros posibles destinatarios, sí deberá haber inscripción aunque deberá esperarse unos días más para la habilitación del trámite.