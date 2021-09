Aníbal Fernández cruzó a "Lilita" Carrió: "Es una señora sucia"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le respondió hoy a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo había acusado de “conocer a todas las mafias porque es parte de ellas”, y la vinculó con la denominada Mesa Judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri.denunció Carrió en declaraciones realizadas a Todo Noticias.A lo que prosiguió analizando la situación que encontró al frente del Ministerio que conducía Sabina Frederic: “Hablé con los jefes de las fuerzas el día sábado y era saludable ratificar a las cúpulas”.Por otro lado, en diálogo con El Destape Radio, Aníbal Fernández recordó que ". En contraparte, el integrante del Gabinete nacional destacó que"Tenemos que encontrarle una solución a lo que pasa", expresó y también se refirió a la legalización de la marihuana y recordó que fue "el autor de varios proyectos para despenalizar el consumo.. Además añadió que "conozco a todos los que se incorporaron al gabinete" y puntualizó que "lo importante no es uno, es la gestión de gobierno"."Nosotros no competimos con nadie y tal vez no le pusimos demasiado interés porque había una sola fórmula. En el otro frente había discusión interesante entre ellos", remarcó y abrió un camino de optimismo de cara a la general: