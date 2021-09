Alberto Fernández ante la ONU: "Argentina ha sido sometida a un endeudamiento tóxico con el FMI"

“No hay racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración”, denunció Fernández al mismo tiempo que apuntó contra Macri por haber permitido que “gran parte de esos recursos” hayan sido “fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital”.

El presidentecriticó a la gestión del ex mandatario Mauricio Macri por el "endeudamiento tóxico e irresponsable” que contrajó con el Fondo Monetario Interacional(FMI) y expresó el apoyo del Gobierno argentino a "un acuerdo global sobre la reestructuraciones de deudas soberanas", al brindar un discurso ante la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.En ese sentido, el primer mandatario detalló que el organismo aprobó un préstamo por USD 57 mil millones, que equivale “a todo lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países del mundo”.En esa misma línea, el Presidente manifestó el apoyo de la Argentina al impulso de uninclusivo que tienda al abordaje de las cuestiones referidas a la restructuración de las deudas soberanas, como así también la ampliación y distribución de derechos especiales de giro del FMI.Por otro lado, reafirmó el “compromiso pleno” de Argentina con el. Es decir, con la transición hacia las energías renovables; la adopción de tecnologías limpias para la reducción de emisiones de metano; la erradicación de la deforestación ilegal, y la restauración de los ecosistemas.Sin embargo, Fernández remarcó que “nada de lo anterior será posible, si no se reconfigura "la arquitectura financiera internacional”. En tanto, lamentó que nunca se haya concretado el compromiso de proporcionar 100 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático., reflexionó.En otro sentido, reafirmó una vez más sus derechos de soberanía “legítimos e imprescriptibles” sobre las“Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años”, aseguró y planteó que “no existe ninguna razón” para que el Reino Unido no retome el diálogo bilateral.Además, exigió a las autoridades de la República Islámica de Irán que “cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación” dele instó a la comunidad internacional a cumplir con los requerimientos contenidos en las células rojas, en la Interpol, ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, “algo que la Argentina jamás dejó de reclamar”.Por último, el jefe de Estado repasó algunas de las medidas que el Gobierno argentino impulsó para garantizar la adquisición de, que requieren “un nuevo comienzo en favor de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias”.