Barbijo no obligatorio: con PBA a favor y CABA en contra, qué provincias se suman y cuáles no

al menos cinco provincias y la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que optarán por esperar a esa fecha, el primero de octubre, para al menos evaluar y anunciar si implementan o no cambios en sus protocolos

Después de que elen todo el país siempre a criterio de los distritos, como todas las medidas de este tipo, se desató una "grieta" entre qué provincias seguirían esa recomendación y cuáles no lo harían.Las que más trascendieron, por su relevancia mediática, fueron las. El ministro de Salud porteño,, dijo que en territorio porteño no se sumarán ahora y que será cuando alcancen una vacunación del 70%, cosa de la que no están lejos porque actualmente ese número llega al 60%. Por su parte,, a cargo de la cartera sanitaria bonaerense, se expresó en sentido contrario al remarcar que la medida es correcta, que tiene que ver con la situación epidemiológica en la que se encuentra en el país y aclarar que el tapabocas debe utilizarse en aglomeraciones.Así,La gobernadora de, Arabela Carreras, informó que mantendrá todas las medidas sanitarias hasta el 1 de octubre. “Lo importante es ir evaluando semana a semana y ajustando los protocolos”, sostuvo. En esa provincia, el 60% de la población ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.En el Gobierno deindicaron que "las medidas y disposiciones relacionadas con la pandemia continúan vigentes las establecidas por el decreto Nº 1068 hasta el día 26 de septiembre inclusive" y que "llegada la fecha, el Comité Asesor Científico y la autoridad sanitaria provincial definirán las medidas a adoptarse conforme la realidad sanitaria que los mismos evalúen".En la misma línea, el Ministerio de Salud de la provincia deconfirmó que el uso de barbijo continuará siendo obligatorio en espacios abiertos y cerrados. El ministro Juan José Esteban calificó de “demasiado anticipadas” las medidas anunciadas por el Gobierno nacional.El ministro de Salud de Salta resaltó que tanto la resolución ministerial como el DNU “que establece las medidas de cuidado está vigente hasta el 1 de octubre”.Por eso Esteban indicó que “si (la medida) es jurisdiccional, no vamos a adherir”, y explicó: “Tenemos razones para no hacerlo, tenemos diagnosticada la cepa Mu en el norte y dos personas con la Delta”.En, el gobierno de Gerardo Morales indicó que “por el momento se mantienen los protocolos sin variación”, lo que incluye el uso obligatorio del barbijo al aire libre.Enmantendrán las medidas y protocolos vigentes, es decir, es obligatorio el uso del barbijo en lugares abiertos y cerrados. Desde el gobierno provincial informaron al diario Los Andes que no se anunciarán cambios hasta que no se publique el decreto con los detalles.“Por ahora se han hecho declaraciones, hay que ver qué dice el DNU y si este da autonomía a las jurisdicciones para tomar diferentes medidas o debe adherirse totalmente”, sostuvieron.En la Ciudad de Buenos Aires, como se recordó previamente, Fernán Quirós, consideró que "por ahora no es momento" de dejar de usar barbijo, pero alentó las aperturas del Gobierno. "Creemos que todavía no es momento de quitar el barbijo pero las medidas de Nación van en un sentido correcto. Sabemos que en espacios abiertos la contagiosidad es menor, pero también pretendemos llegar al 70% con dos dosis antes de tomar medidas", sostuvo.En cambio, el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Kreplak, minimizó las críticas y remarcó que la medida anunciada por Carla Vizzotti "es correcta" y "fue progresivo de algo que ya se venía planteando".En diálogo con El Destape Radio, remarcó que las flexibilizaciones de las medidas de restricciones y la apertura de nuevas actividades es “una decisión sanitaria" y que ya se llevan "17 semanas de reducción de casos y bajó el 95%".