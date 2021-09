Qué se sabe del plan para jubilarse a los 55 años y del nuevo IFE

En estas horas, el Gobierno nacional analiza el plan para adelantar la jubilación de las mujeres a los 55 años y de los hombres a los 60. En caso de un acuerdo, lo anunciaría antes del fin de semana que viene.De acuerdo al análisis realizado desde el Gobierno, el alcance del proyecto abarcaría a unas 500 mil personas que actualmente cumplen con los aportes pero no con la edad estipulada.La población objetivo será principalmente los trabajadores que circunstancialmente se encuentran desocupados y que, por lo tanto, hoy no cuentan con ningún ingreso para hacer frente a la complicada situación económica.Un punto aún sin definir del proyecto, que hasta el momento no cuenta con el aval político, tiene que ver con el haber que cobrarán los jubilados que accedan a esta beneficio: una de las propuestas otorga 50 por ciento del monto que les corresponda, según los cálculos; otro, en cambio, eleva el valor a percibir al 80 por ciento.De todas maneras, cuando alcancen la edad jubilatoria actual pasarían a cobrar el 100 por ciento.De acuerdo al documento que está en el despacho del jefe de Gabinete, el requisito para acceder a la jubilación anticipada será contar con los 30 años de aportes necesarios.Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) avanza con el diseño de un cuarto bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE o IFE 4) destinado a poco más de 2 millones de personas y con un monto extraordinario que sería de 15 mil pesos, a cobrar a partir de octubre de este año.La medida formaría parte del paquete de refuerzo económico que inició el pasado martes con la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) determinado por el Consejo del Salario. De esta forma Potenciar Trabajo, Programa Acompañar, Becas Progresar, y jubilados de la mínima recibirán el impacto directo o indirecto en los próximas sumas a cobrar.Aun no hay fecha ni modalidad de pre inscripción al IFE 4, sin embargo ANSeS mantiene habilitado el formulario online para actualizar los datos personales y de contacto desde la plataforma MI ANSeS hasta el 31 de diciembre.