Por segundo día consecutivo, no se registraron muertes por coronavirus en CABA

Elno reportó hoy fallecimientos alguno de pacientes por la infección por el nuevo coronavirusDesde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, se habían registrado 11.771 muertes entre los residentes en la capital de la Argentina.En tanto según los registros del Ministerio de Salud de la Nación sobre los efectos de la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina indicó que, por segundo día consecutivo, no hubo muertes por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires. Además, tampoco se habían reportado fallecimientos de personas que no son residentes en la ciudad, según las estadísticas que compartió Nación.La segunda ola de la pandemia se había gatillado en marzo pasado con más casos de pacientes y más fallecimientos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, se han reportado más de 503 mil casos entre los residentes. Entre los reportados como nuevos casos de COVID-19, hoy solo figuran 131 personas.También en la ciudad de Buenos Aires creció el número de casos recuperados.El viernes pasado, el Ministro de Salud porteño,había señalado la importancia del impacto de la vacunación contra el COVID-19. InformóA nivel nacional, el 64% de la población recibió al menos una dosis y el 45% ya recibió dos dosis. Aún no se han vacunado todavía 3.5 millones de adultos.