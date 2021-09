Galasso sobre los libertarios: "Son fenómenos pasajeros, pero hay que tener en cuenta al macrismo"

En diálogo con Política Argentina, el historiador Norberto Galasso se refirió a la política actual. Consideró que Cristina Fernández de Kirchner es la figura de más alta dimensión política de estos años, valoró el papel de Alberto Fernández y destacó los cambios en su Gabinete. También se refirió a las expresiones de derecha profundizadas en los últimos años.

“Cristina fue y es la figura de más alta dimensión política de la actualidad por su inteligencia, su veracidad y personalidad”.

“Sería aventurado emitir opiniones sobre conversaciones que se dieron en ese ámbito”, sostuvo a este medio el reconocido historiador para quien “la derrota electoral de las PASO exigía cambios”. Entre ellos, consideró, “el criterio de prevalecer y ensañar la macroeconomía argentina y descuidar la microeconomía que tiene como negativa el desborde de los precios que implica un grave problema para los trabajadores”.sostuvo Galasso para quien “el hecho de que renunciarán varios ministros cristinistas indicaría que ella presionó en ese sentido”.Sobre la figura de la vicepresidente no mezquinó en elogios., recalcó Galasso para quienConsultado sobre la figura del presidente Alberto Fernández, sostuvo:. “Está al frente de una alianza pero hay sectores que entienden que es un social-demócrata y que no tiene rigor del viejo peronismo, como por ejemplo en algunas situaciones como el caso Vicentín donde peronistas de la vieja guardia sostienen que Perón hubiese hecho la expropiación”, remarcó no obstante al valorar su capacidad de gobierno. Y aclaró: “Pasa que las condiciones son distintas”.También opinó sobre los discursos reaccionarios de la derecha, tanto las del PRO como la de los libertarios., indicó., señaló al referirse a Javier Milei y José Luis Espert.Por último, Galasso se refirió a la lucha de las mujeres argentinas en el marco del 74º aniversario de la Ley del voto femenino, día en donde se conmemoran los derechos políticos de las mujeres.“La lucha de las mujeres por la participación de los acontecimiento políticos y sindicales fue muy larga. Data de las luchas de las costureras y los diversos movimientos que se veían desvalorizados por el patriarcado que imperaba. Desde la izquierda radical de San Juan de los años `20 a la larga lucha de mujeres feministas en revistas sociales y también en Sur” remarcó.Valoró la posición de Juan Perón quien desde la Secretaría del Trabajo planteó la realidad de que las mujeres accedan al voto. “Eso fue en la época en que conoce a Evita. Perón tenía una concepción que no era la que predominaba en el Ejército”, remarcó el reconocido historiador al subrayar: