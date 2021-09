Desde JxC Misiones celebran la reapertura de fronteras pero sostienen que debería haber sido antes

Para Luis Pastori “es interesante” la reapertura de fronteras dispuesta por el gobierno nacional. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, aclaró no obstante, que “esto tendría que haberse dado antes”. “Un país no puede funcionar con fronteras cerradas y en el caso particular de Puerto Iguazú, es una ciudad que vive del turismo internacional, por lo que fue plenamente castigada por la pandemia”, sostuvo en declaraciones a Política Argentina.

, remarcó.Por otra parte, analizó las medidas anunciadas por el gobierno nacional para paliar la delicada situación económica. “Claramente está determinado por la derrota electoral de las PASO. A partir del conflicto del Gabinete y los cambios que vinieron después, y estas medidas, se trabaja en función de lo electoral. Por eso, lo que no notó es que haya un programa económico que marque un rumbo sino como poder salvar las papas en noviembre”, recalcó.Y manifestó:Para Pastori, “, concluyó.